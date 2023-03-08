Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Сыграли фантастически»: Поттер – о победе «Челси» над «Боруссией»

    Главный тренер «Челси» Грэм Поттер оценил победу команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» (2:0).

    «Если честно, даже не могу понять, что сейчас чувствую. Эмоций очень много. Можете себе представить, каким было напряжение в концовке. Считаю, парни сыграли фантастически. Они были очень хороши, создали несколько голевых моментов, так что я просто рад, что они добились победы. Все мы сейчас в великолепном настроении», – цитирует тренера УЕФА со ссылкой на BT Sport.

    • «Челси» в 1-м матче проиграл со счетом 0:1, поэтому прошел дальше.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

    Новости по теме
    Стали известны 6 из 8 участников 1/4 финала Лиги чемпионов 2
    «Челси» отказался от трансфера Неймара
    «Манчестер Сити» нашел замену для Канселу в «Челси»
    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.03.2023 09:02
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11