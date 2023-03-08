«Сыграли фантастически»: Поттер – о победе «Челси» над «Боруссией»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер оценил победу команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» (2:0).

«Если честно, даже не могу понять, что сейчас чувствую. Эмоций очень много. Можете себе представить, каким было напряжение в концовке. Считаю, парни сыграли фантастически. Они были очень хороши, создали несколько голевых моментов, так что я просто рад, что они добились победы. Все мы сейчас в великолепном настроении», – цитирует тренера УЕФА со ссылкой на BT Sport.

«Челси» в 1-м матче проиграл со счетом 0:1, поэтому прошел дальше.

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