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    Какой вы футболист?

    Павлюченко объяснил, почему перешел в команду Медиалиги, а не в «Уфу»

    Экс-форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко рассказал, почему перешел в команду Медиалиги Fight Nights.

    «Знаю Камила [Гаджиева, президента AMC Fight Nights], мы хорошо дружим. Он мне предложил в этом сезоне поиграть за его команду, и я согласился. Также поделюсь опытом с молодыми футболистами, и мне будет приятно. Конечно, и для себя поиграть. Все-таки всю жизнь в футболе.

    Понятно, что не могу играть на высоком уровне, если мы говорим об «Уфе», а в Медиалиге еще могу себя проявить. Мне хватит сил, ха-ха», – сказал Павлюченко.

    • 41-летний Павлюченко закончил профессиональную карьеру в октябре 2022 года.
    • В начале марта он покинул команду «Матч ТВ».
    • Зимой он вел переговоры с «Уфой».

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    Источник: Sport24

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    07.03.2023 21:09
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