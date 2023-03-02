Тарасов отреагировал на натурализацию Малкома и Клаудиньо

Экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался о том, что легионеры «Зенита» Малком и Клаудиньо официально стали гражданами России.

– Спокойно отношусь к тому, что Малком и Клаудиньо получили российское гражданство. Надо с ними поговорить.

У вас есть телефон, давайте позвоним, узнаем, как они говорят по-русски (смеется).

– По-русски пока слабо говорят.

– Слабо? Не знаю, что здесь комментировать. Наверное, это их решение. Я бы никогда не захотел поменять свое гражданство.

– Было бы вам интересно посмотреть на них в сборной?

– Надо дожить до этого вообще.

– Вас эта возможность не смущает?

– Да нет, не смущает. Ари играл, вызывался. Фернандес тоже. Эта практика существует.

Главное, чтобы они прониклись нашим духом! Потому что мы духом сильны! Надо, чтобы они играли со всей душой, всем сердцем.

– Как можно помочь им проникнуться нашим менталитетом?

– Только пообщавшись со мной. Я знаю точно, как. Абсолютно точно расскажу.

– Куда поведете?

– Еще нужно вести куда-то?

– В баню?

– Нет, в баню – это к Глушакову.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.

Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

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