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    Какой вы футболист?

    Тарасов отреагировал на натурализацию Малкома и Клаудиньо

    Экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался о том, что легионеры «Зенита» Малком и Клаудиньо официально стали гражданами России.

    – Спокойно отношусь к тому, что Малком и Клаудиньо получили российское гражданство. Надо с ними поговорить.

    У вас есть телефон, давайте позвоним, узнаем, как они говорят по-русски (смеется).

    – По-русски пока слабо говорят.

    – Слабо? Не знаю, что здесь комментировать. Наверное, это их решение. Я бы никогда не захотел поменять свое гражданство.

    – Было бы вам интересно посмотреть на них в сборной?

    – Надо дожить до этого вообще.

    – Вас эта возможность не смущает?

    – Да нет, не смущает. Ари играл, вызывался. Фернандес тоже. Эта практика существует.

    Главное, чтобы они прониклись нашим духом! Потому что мы духом сильны! Надо, чтобы они играли со всей душой, всем сердцем.

    – Как можно помочь им проникнуться нашим менталитетом?

    – Только пообщавшись со мной. Я знаю точно, как. Абсолютно точно расскажу.

    – Куда поведете?

    – Еще нужно вести куда-то?

    – В баню?

    – Нет, в баню – это к Глушакову.

    • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
    • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.03.2023 07:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9748

      САДЫЧОК 2 марта, 15:43

      Удивительно тупой Тарасов , Дзюба , Кокорин и многие другие.

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      Рейтинг: +92

      Slavan52 2 марта, 11:31

      Бузова похоже умнее

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