Тарасов отреагировал на натурализацию Малкома и Клаудиньо

Экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался о том, что легионеры «Зенита» Малком и Клаудиньо официально стали гражданами России.
– Спокойно отношусь к тому, что Малком и Клаудиньо получили российское гражданство. Надо с ними поговорить.
У вас есть телефон, давайте позвоним, узнаем, как они говорят по-русски (смеется).
– По-русски пока слабо говорят.
– Слабо? Не знаю, что здесь комментировать. Наверное, это их решение. Я бы никогда не захотел поменять свое гражданство.
– Было бы вам интересно посмотреть на них в сборной?
– Надо дожить до этого вообще.
– Вас эта возможность не смущает?
– Да нет, не смущает. Ари играл, вызывался. Фернандес тоже. Эта практика существует.
Главное, чтобы они прониклись нашим духом! Потому что мы духом сильны! Надо, чтобы они играли со всей душой, всем сердцем.
– Как можно помочь им проникнуться нашим менталитетом?
– Только пообщавшись со мной. Я знаю точно, как. Абсолютно точно расскажу.
– Куда поведете?
– Еще нужно вести куда-то?
– В баню?
– Нет, в баню – это к Глушакову.
- Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
- Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.
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