⚡️ Малком и Клаудиньо стали гражданами России. Путин подписал указ

Да уж. Хорошо у нас работает лимит на легионеров. Прям молодым талантам действительно дают раскрыться.
Президент России Владимир Путин предоставил гражданство РФ бразильским легионерам «Зенита» Малкому и Клаудиньо.
Глава государства подписал соответствующий указ. Он опубликован на Портале правовой информации.
- Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
- Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.
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