Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    ⚡️ Малком и Клаудиньо стали гражданами России. Путин подписал указ

    Президент России Владимир Путин предоставил гражданство РФ бразильским легионерам «Зенита» Малкому и Клаудиньо.

    Глава государства подписал соответствующий указ. Он опубликован на Портале правовой информации.

    • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
    • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

    Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

    Новости по теме
    Два топ-клуба РПЛ пытались зимой арендовать Сутормина у «Зенита» 1
    Стали известны сроки восстановления Барриоса и Сергеева
    Где смотреть матч «Зенит» – «Динамо»: 1/4 финала Кубка России, 15 марта 2023
    Источник: Портал правовой информации

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.02.2023 17:09
    Рекомендуем
    Комментарии64
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12115

      BRO_football 25 февраля, 10:03

      Да уж. Хорошо у нас работает лимит на легионеров. Прям молодым талантам действительно дают раскрыться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2326

      моэм 25 февраля, 09:18

      Если приглядеться , т.е очень сильно приглядеться....то можно увидеть черты россиян и президента рфс и министра спорта ....если тем или другим ещё и волосы перекрасить ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4439

      Oldtrafford83 25 февраля, 09:07

      Вообще плевать, стали и стали!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17900

      paracetamol 25 февраля, 00:51

      Здорово! Зенит - не свинарник чай, скоро все россиянами будут!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4355

      Spirit_78 25 февраля, 00:05

      Для интереса посмотрел весь список принятых в гражданство. Среди прочих там несколько британцев и французов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6959

      sochi-2013 24 февраля, 22:34

      А просто поздравить ребят ни у кого слов не нашлось.
      ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!!!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1358

      Taps 24 февраля, 21:17

      До чего жадность доводит !
      Нахрена России эти чурки ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4355

      Spirit_78 > Taps 25 февраля, 00:07

      А кто ты такой, чтобы решать, кто нужен, а кто нет?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1145

      Suvorov51 24 февраля, 20:24

      Считаю, что болельщики помойки не виноваты, что ПРОМКВАС хочет всегда покупать медальки и быть шемьпиньоном, просто барин захотел купить гражданство смазнам, только не понятно почему только двоим , а остальным что рано пока или что?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1005

      г.Онега 24 февраля, 19:51

      когда другие легионеры всех команд РПЛ получат гражданство РФ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17398

      Barmaleushka > г.Онега 24 февраля, 20:04

      Кто нибудь обращался ? Или кто-нибудь обращался и получил отказ ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1005

      г.Онега > Barmaleushka 25 февраля, 05:33

      надо что бы все получили пускай обращаються))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7009

      Красногорск_Фан 24 февраля, 19:08

      Я думаю что все их критики не думают про то что они еще 10-к гражданств могут легко купить при их доходах. за их зарплату им и в Израиле родственников найдут за 24 часа и обрезание сделают. Бгг. Самый интересный вопрос появятся ли они в сборной. Все равно хоть товарищеские игры но сборная играет. И играет отвратительно. Может оживят это болото.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5982

      AtticusFinch > Красногорск_Фан 24 февраля, 19:15

      да не появятся они нигде - просто Зенит ещё на деньги "народного достояния ещё купит парочку таких же, и будет сборная Бразилии играть в чемпионате, а люди сидеть на трибунах и возле телевизоров и обтекать...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7009

      Красногорск_Фан > AtticusFinch 24 февраля, 19:17

      Ну Питерцам их игра дает позитив. Нельзя сказать, что совсем трата не доходит до народа. Но без сборной как то бесполезный каминг аут

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11