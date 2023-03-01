«Динамо» и «Крылья Советов» сыграют в ответном матче 1/4 финала Кубка России. Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало – в 20:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Ориентировочные составы:

Судья: Павел Кукуян (Россия)

Матчей в сезоне: 16

Желтые карточки: 60 (3,7 в среднем за матч)

Красные карточки: 1

Фолы в среднем за матч: 20

Первый матч закончился со счетом 2:1 в пользу самарской команды.

«Крылья» выиграли у «Динамо» четыре раза в пяти последних матчах.

Коэффициенты:

Победа Динамо – 1.74

Ничья – 4.20

Победа Крыльев – 5.60

Прогноз на матч: обе забьют – да

Где смотреть матч Динамо – Крылья Советов