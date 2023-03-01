«Динамо» и «Крылья Советов» сыграют в ответном матче 1/4 финала Кубка России. Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало – в 20:00 по московскому времени.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Знаешь, кто пройдет дальше? Получи бонус в 17000 рублей и ставь на игру
Ориентировочные составы:
- Динамо: Антон Шунин – Элиэзер Даса, Саба Сазонов, Роберто Фернандес, Дмитрий Скопинцев – Даниил Фомин, Александр Кутицкий, Арсен Захарян – Вячеслав Грулев, Федор Смолов, Муми Нгамале.
- Крылья: Иван Ломаев – Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Гленн Бейл, Юрий Горшков – Александр Коваленко, Фернандо Костанца, Амар Рахманович – Владимир Писарский, Роман Ежов, Бенхамин Гарре.
Судья: Павел Кукуян (Россия)
- Матчей в сезоне: 16
- Желтые карточки: 60 (3,7 в среднем за матч)
- Красные карточки: 1
- Фолы в среднем за матч: 20
Первый матч закончился со счетом 2:1 в пользу самарской команды.
«Крылья» выиграли у «Динамо» четыре раза в пяти последних матчах.
Коэффициенты:
- Победа Динамо – 1.74
- Ничья – 4.20
- Победа Крыльев – 5.60
Прогноз на матч: обе забьют – да
Источник: «Бомбардир»