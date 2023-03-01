«Динамо» и «Крылья Советов» сыграют в ответном матче 1/4 финала Кубка России.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

Первый матч закончился со счетом 2:1 в пользу самарской команды.

Игра состоится в среду, 1 марта.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 20:00 по московскому времени.

«Динамо» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на их победу составляет 1,90. На ничью – 3,50. На выигрыш «Крыльев» дают 4,50.

Прогноз на матч Динамо – Крылья Советов