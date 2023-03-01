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    Где смотреть матч «Динамо» – «Крылья Советов»: 1/4 финала Кубка России

    «Динамо» и «Крылья Советов» сыграют в ответном матче 1/4 финала Кубка России.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

    Первый матч закончился со счетом 2:1 в пользу самарской команды.

    • Игра состоится в среду, 1 марта.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».
    • Начало – в 20:00 по московскому времени.

    «Динамо» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на их победу составляет 1,90. На ничью – 3,50. На выигрыш «Крыльев» дают 4,50.

    Прогноз на матч Динамо – Крылья Советов

    Источник: «Бомбардир»

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    01.03.2023 18:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +353

      eugen-han 1 марта, 18:42

      Об'ективно видится ничья, но футбол соткан не только из красоты игры, но и ошибок, которые определяют результат. Ошибаются, увы, не только игроки в поле или вратари на воротах, но и к сожалению судьи с ихним VARом впридачу; при чём их ошибки могут влиять на саму игру и результат в целом. Пусть этот намёк останется только намёком.

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      Рейтинг: +837

      АКМ-74У 26 февраля, 19:50

      Перед первым матчем Динамо тоже было фаворитом.

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