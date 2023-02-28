Шалимов обвинил судью Иванова в двух ошибках в пользу «Спартака» в дерби с «Локо»

Экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов оценил работу судей в кубковом матче «Спартак» – «Локомотив».

Спартаковцы победили 4:2 и вышли в полуфинал Пути РПЛ.

«Локо» продолжит выступление в Пути регионов.

«По решениям арбитра. Начну с того, что Иванов задал очень высокую планку нарушений. Мы говорим об английском судействе, но нарушения правил надо свистеть — в одном из эпизодов я насчитал три подряд фола, когда в стыках люди рубили друг друга по ногам, а свистка не было. На мой взгляд, если фол был — его надо свистеть, а не повышать планку.

По моментам. Момент, когда после единоборства с Хлусевичем падает Миранчук — один в один с тем, что в матче ЦСКА — «Краснодар», где пенальти был назначен. На мой взгляд, это пенальти — Миранчук замахивался бить, его сбивают, нарушая координацию, — игроку ударили в колено, в итоге он, выйдя один в один, не смог нормально ударить по мячу.

Второй момент — эпизод с единоборством Тикнизяна и Игнатова в штрафной «Локо». До этого момента был фол игрока «Спартака», — отдавая передачу, попал в живот. В самом единоборстве Игнатов просто не дал встать Тикнизяну, который пытался подняться.

Не согласен с тем, что Тикнизяну надо было просто выбить за линию поля — он такие мячи разворачивал, это обычное единоборство», – сказал Шалимов.

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