Быстров отреагировал на слова Мостового про Семака

Экс-полузащитник «Зенита» Владимир Быстров высказался о заявлении Александра Мостового про тренерский уровень Сергея Семака.

Ранее Мостовой сказал: «Семак с «Уфой» ничего не взял. В Европе ничего не выигрывал. Там проваливались из года в год».

«Сашка Мостовой футбол редко смотрит, походу – в основном, хоккей, да?

Потому что плюс-минус с такими же составами другим тренерам, иностранным в том числе, не удавалось создать такой сплоченный, рабочий коллектив и добраться до чемпионства.

А вот Сергею Богдановичу удалось. Поэтому «Зенит» мы видим вверху турнирной таблицы. И только дилетант может сказать, что это легко.

Но с теми же футболистами-иностранцами нужно уметь работать: найти общий язык (как минимум), настраивать их на каждый матч и добиваться побед.

Единственный промах Богданыча – «Зенит» в Лиге чемпионов. Команде, как это ни грустно, не удалось проявить себя в ЛЧ. В чемпионате же России он заслуженно над всеми доминирует.

И что уж говорить, другим клубам никто не мешает покупать талантливых иностранных игроков, вводить их в состав и выигрывать чемпионат. Ну или хотя бы бороться с «Зенитом», – написал Быстров в своем телеграм-канале.

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