Мостовой: «Зенит» займет 3-4 место в РПЛ, если убрать 6-7 иностранцев и купить обычных русских»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой оценил роль Сергея Семака в успехах «Зенита».

«Почему российскому тренеру дали шанс в Питере? Помимо Семака, «Зенит» и с другим тренерами выигрывал наш чемпионат. Он же с «Уфой» ничего не взял.

Сергей Богданович играл в «Зените», и клуб подумал: сколько можно уже тратить бешеные деньги на одного, на второго, когда можно с таким же успехом поставить своего специалиста и так же выигрывать чемпионат с хорошими футболистами. В Европе же Семак ничего не выигрывал. Там проваливались из года в год. Что здесь говорить-то.

Зачем что-то менять? Думаю, он доволен, что ему платят и все условия создают, как раз и «Зенит» выигрывает.

Вот если убрать шесть-семь иностранцев и купить обычных русских, по-другому бы начали говорить. Питерский клуб займет третье-четвертое место в РПЛ, и потом заговорили бы. Здесь нет ничего удивительного», — сказал Мостовой.

«Зенит» с Семаком четырежды подряд выиграл в РПЛ.

Клуб из Петербурга лидирует в чемпионате России.

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