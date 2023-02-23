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  • Мостовой: «Зенит» займет 3-4 место в РПЛ, если убрать 6-7 иностранцев и купить обычных русских»

Мостовой: «Зенит» займет 3-4 место в РПЛ, если убрать 6-7 иностранцев и купить обычных русских»

23 февраля 2023, 16:57
7

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой оценил роль Сергея Семака в успехах «Зенита».

«Почему российскому тренеру дали шанс в Питере? Помимо Семака, «Зенит» и с другим тренерами выигрывал наш чемпионат. Он же с «Уфой» ничего не взял.

Сергей Богданович играл в «Зените», и клуб подумал: сколько можно уже тратить бешеные деньги на одного, на второго, когда можно с таким же успехом поставить своего специалиста и так же выигрывать чемпионат с хорошими футболистами. В Европе же Семак ничего не выигрывал. Там проваливались из года в год. Что здесь говорить-то.

Зачем что-то менять? Думаю, он доволен, что ему платят и все условия создают, как раз и «Зенит» выигрывает.

Вот если убрать шесть-семь иностранцев и купить обычных русских, по-другому бы начали говорить. Питерский клуб займет третье-четвертое место в РПЛ, и потом заговорили бы. Здесь нет ничего удивительного», — сказал Мостовой.

  • «Зенит» с Семаком четырежды подряд выиграл в РПЛ.
  • Клуб из Петербурга лидирует в чемпионате России.

Кубок России вернулся! Кто выиграет турнир?

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей Мостовой Александр
Комментарии (7)
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порт
1677161713
А много ли мостовой взял трофеев как тренер?
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alex1951
1677163503
Мост,как ты можешь так про русских щебетать? Ты,чё нюх потерял.....они необычные....они дорогие игроки...
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raritet
1677163610
Не нужно никому завидовать Алеесандр. Начни с простого- возьми какую нибудь командочку вроде Балтики или Енисея и попробуй чего нибудь с ней добиться : хоть с легами , хоть с гастарбайтерами...
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ААМ
1677169037
Если бы да кабы, то у Мостового во рту росли бы грибы.
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paracetamol
1677212011
А если у свиней убрать инсранцев, они в пердиве будут играть!
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Spirit_78
1677247381
Поэтому и идёт такая массированная кампания в СМИ о засилии легионеров в Зените. Но клубу нет никакого смысла добровольно сдавать свои позиции.
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