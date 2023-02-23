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Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

23 февраля 2023, 07:56
2

УЕФА опубликовал список номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ.

Это Винисиус Жуниор («Реал»), Ирвинг Лосано («Наполи»), Рияд Марез («Манчестер Сити») и Хакан Чалханоглу («Интер»).

  • Винисиус оформил дубль и сделал ассист в матче с «Ливерпулем» (5:2);
  • Лосано отдал голевую передачу в игре с «Айнтрахтом» (2:0);
  • Марез – автор забитого мяча в ворота «РБ Лейпциг» (1:1);
  • Чалханоглу помог победить «Порту» (1:0), не отличившись результативными действиями.

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Источник: сайт УЕФА
Лига чемпионов Реал Наполи Манчестер Сити Интер Чалханоглу Хакан Марез Рияд Лосано Ирвинг Винисиус
Комментарии (2)
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zigbert
1677151173
Винисиус здесь бесспорно лучший.
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DeStar
1677156367
марез? сити вчера играл на уровне белоруского батэ ,да и они бы с лейпцигом сыграли лучше марез сюда попал чисто потому что гол забил) а так даже камавинга с реала и то больше достоин
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