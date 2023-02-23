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    Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

    УЕФА опубликовал список номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ.

    Это Винисиус Жуниор («Реал»), Ирвинг Лосано («Наполи»), Рияд Марез («Манчестер Сити») и Хакан Чалханоглу («Интер»).

    • Винисиус оформил дубль и сделал ассист в матче с «Ливерпулем» (5:2);
    • Лосано отдал голевую передачу в игре с «Айнтрахтом» (2:0);
    • Марез – автор забитого мяча в ворота «РБ Лейпциг» (1:1);
    • Чалханоглу помог победить «Порту» (1:0), не отличившись результативными действиями.

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    Источник: сайт УЕФА

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    23.02.2023 07:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12386

      DeStar 23 февраля, 15:46

      марез?
      сити вчера играл на уровне белоруского батэ ,да и они бы с лейпцигом сыграли лучше
      марез сюда попал чисто потому что гол забил) а так даже камавинга с реала и то больше достоин

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      Рейтинг: +100889

      zigbert 23 февраля, 14:19

      Винисиус здесь бесспорно лучший.

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