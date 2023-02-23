Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА опубликовал список номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ.
Это Винисиус Жуниор («Реал»), Ирвинг Лосано («Наполи»), Рияд Марез («Манчестер Сити») и Хакан Чалханоглу («Интер»).
- Винисиус оформил дубль и сделал ассист в матче с «Ливерпулем» (5:2);
- Лосано отдал голевую передачу в игре с «Айнтрахтом» (2:0);
- Марез – автор забитого мяча в ворота «РБ Лейпциг» (1:1);
- Чалханоглу помог победить «Порту» (1:0), не отличившись результативными действиями.
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Источник: сайт УЕФА