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    «Я уверен в россиянах»: Абаскаль объяснил, почему не выпустил иностранцев на матч с «Локомотивом»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил свой выбор стартового состава на матч 1/4 финала Кубка России с «Локомотивом». В основе команды вышли 11 российских игроков.

    «У нас достаточно широкий состав, есть такая возможность. У нас есть как россияне, так и иностранные футболисты. Я всегда основываюсь на том, кто на данный момент готов лучше. И сегодня я увидел в глазах, что именно они готовы начать играть с первых минут. Я уверен в россиянах», – сказал Абаскаль.

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    Источник: Sport24

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    22.02.2023 20:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2136

      alefreddy 22 февраля, 22:26

      это хорошо что такой состав но некоторые леги острее

      0
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 22 февраля, 22:21

      Главное россиянин и забил , не какой то шоколадный заяц или гр инос государства с желанием стать Россиянином

      1
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      Рейтинг: +1442

      сутулая собака и лисы 22 февраля, 21:04

      абаскаль - я уверен в россиянах.
      *выпускает россиян в основу*.

      семак - я уверен в россиянах.
      *малком и клаудиньо получают паспорта рф*.

      такое вот "народное достояние" газпрома.
      хех.

      4
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      Рейтинг: +674

      egor tikhonov > сутулая собака и лисы 22 февраля, 21:11

      машка и клавка ,чем не россиянки?)

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      Рейтинг: +674

      egor tikhonov 22 февраля, 20:58

      это наверно после вчерашнего послания...)

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