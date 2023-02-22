«Я уверен в россиянах»: Абаскаль объяснил, почему не выпустил иностранцев на матч с «Локомотивом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил свой выбор стартового состава на матч 1/4 финала Кубка России с «Локомотивом». В основе команды вышли 11 российских игроков.

«У нас достаточно широкий состав, есть такая возможность. У нас есть как россияне, так и иностранные футболисты. Я всегда основываюсь на том, кто на данный момент готов лучше. И сегодня я увидел в глазах, что именно они готовы начать играть с первых минут. Я уверен в россиянах», – сказал Абаскаль.

Матч «Локо» – «Спартак» проходит на «РЖД-Арене».

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Дзюба сыграет против «Спартака» в первом матче «Локомотива». Кто окажется сильнее?