«Локомотив» и «Спартак» назвали стартовые составы на первый матч 1/4 финала Кубка России.
- Встреча пройдет в Москве на стадионе «РЖД-Арена».
- Начало – в 20:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Кузьмичев, Магкеев, Смольников, Карпукас, Куликов, Баринов, Пиняев, Камано, Дзюба.
«Спартак»: Максименко, Денисов, Чернов, Джикия, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Зиньковский, Мелешин.
Пять последних очных матчей: две победы «Локо», одна ничья, два раза выиграл «Спартак». Последний раз команды встречались 12 ноября в РПЛ – «Спартак» победил со счетом 2:1.
Коэффициенты:
- Победа «Локо» – 4.21
- Ничья – 4.02
- Победа «Спартака» – 1.99
Где смотреть матч Локомотив – Спартак
Источник: «Бомбардир»