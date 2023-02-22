«Локомотив» и «Спартак» назвали стартовые составы на первый матч 1/4 финала Кубка России.

Встреча пройдет в Москве на стадионе «РЖД-Арена».

Начало – в 20:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Кузьмичев, Магкеев, Смольников, Карпукас, Куликов, Баринов, Пиняев, Камано, Дзюба.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Чернов, Джикия, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Зиньковский, Мелешин.

Пять последних очных матчей: две победы «Локо», одна ничья, два раза выиграл «Спартак». Последний раз команды встречались 12 ноября в РПЛ – «Спартак» победил со счетом 2:1.

Коэффициенты:

Победа «Локо» – 4.21

Ничья – 4.02

Победа «Спартака» – 1.99

Где смотреть матч Локомотив – Спартак

Прогноз на матч Локомотив – Спартак