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    «Локомотив» – «Спартак»: стартовые составы на 1/4 финала Кубка России

    «Локомотив» и «Спартак» назвали стартовые составы на первый матч 1/4 финала Кубка России.

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    «Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Кузьмичев, Магкеев, Смольников, Карпукас, Куликов, Баринов, Пиняев, Камано, Дзюба.

    «Спартак»: Максименко, Денисов, Чернов, Джикия, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Зиньковский, Мелешин.

    Пять последних очных матчей: две победы «Локо», одна ничья, два раза выиграл «Спартак». Последний раз команды встречались 12 ноября в РПЛ – «Спартак» победил со счетом 2:1.

    Коэффициенты:

    • Победа «Локо» – 4.21
    • Ничья – 4.02
    • Победа «Спартака» – 1.99

    Где смотреть матч Локомотив – Спартак

    Прогноз на матч Локомотив – Спартак

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    Источник: «Бомбардир»

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    22.02.2023 19:03
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    Комментарии18
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    • ...
      Рейтинг: +1156

      ВасяК 22 февраля, 20:07

      А что,б.о.м.ж.и. это ругательное слово???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1430

      Freyd > ВасяК 22 февраля, 21:00

      Нарицательное для бомбера:-))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1156

      ВасяК 22 февраля, 20:06

      И самое главное в составе, пять воспитанников Спартака, **** о таком только мечтать!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +580

      Номэд 22 февраля, 20:03

      У помойниых даже россиян на один состав не наберётся. Одни шоколадные в команде.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +695

      ПалкоВводецъ (returned) 22 февраля, 19:53

      Ну не за хряков же страна будет болеть. Гыгыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 22 февраля, 19:45

      Составы как во времена СССР . практически одни российские игроки ...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1430

      Freyd > slavutiq70 22 февраля, 21:00

      Согласись это очень хорошо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6959

      Красногорск_Фан 22 февраля, 19:40

      В такую погоду результат не предсказуем. Скептически отношусь и каминг-ауту Дзюбы и работе Галактионова , мотивации и состоянию команды. Пришло время удивлять. Тем более что Спартак зимой обожает выдать 2-3 искрометных матча. Но еще более мотивирован выигрышем кубка и хочет повторить. Тем не менее будем болеть за Локомотив. Шансы при погоде подровнялись.

      0
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      Рейтинг: +1430

      Freyd 22 февраля, 19:34

      Выпустили полностью русский состав.А то африканцы уши отморозят

      1
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      ...
      Рейтинг: +18875

      Cleaner > Freyd 22 февраля, 20:03

      У русского состава мозги и уши уже отморожены, раз они согласились на проведение игры в минус пятнадцать.(((

      1
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      ...
      Рейтинг: +1430

      Freyd > Cleaner 22 февраля, 20:57

      Перед началом было -11,и если честно хотелось уже посмотреть футбол,хотя какой он будет посмотрим

      0
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      Рейтинг: +674

      egor tikhonov > Cleaner 22 февраля, 21:16

      а у них спрашивает начальство разве?

      1
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      Рейтинг: +12271

      R_a_i_n 22 февраля, 19:16

      Вообще без легов старт!

      0
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      Рейтинг: +71

      BoevStas1 22 февраля, 19:14

      Промес ,Бальде,Мартинс,Мозес,защитники новые,ау Вы где)))

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      Рейтинг: +674

      egor tikhonov > BoevStas1 22 февраля, 21:17

      нахера? поломать по погоде ?

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      Рейтинг: +33447

      oyabun 22 февраля, 19:06

      А что в этот раз помешало выпустить в составе Промеса?

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      Рейтинг: +13460

      Алексей З > oyabun 22 февраля, 19:11

      Погода

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      Рейтинг: +33447

      oyabun > Алексей З 22 февраля, 19:14

      А что она для него одного какая то особенная? Антоха уже столько лет у нас играет, не думаю что из за погоды

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