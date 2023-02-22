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  • «Локомотив» – «Спартак»: стартовые составы на 1/4 финала Кубка России

«Локомотив» – «Спартак»: стартовые составы на 1/4 финала Кубка России

22 февраля 2023, 19:03
13

«Локомотив» и «Спартак» назвали стартовые составы на первый матч 1/4 финала Кубка России.

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«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Кузьмичев, Магкеев, Смольников, Карпукас, Куликов, Баринов, Пиняев, Камано, Дзюба.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Чернов, Джикия, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Зиньковский, Мелешин.

Пять последних очных матчей: две победы «Локо», одна ничья, два раза выиграл «Спартак». Последний раз команды встречались 12 ноября в РПЛ – «Спартак» победил со счетом 2:1.

Коэффициенты:

  • Победа «Локо» – 4.21
  • Ничья – 4.02
  • Победа «Спартака» – 1.99

Где смотреть матч Локомотив – Спартак

Прогноз на матч Локомотив – Спартак

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Спартак Локомотив
Комментарии (13)
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oyabun
1677082002
А что в этот раз помешало выпустить в составе Промеса?
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BoevStas1
1677082484
Промес ,Бальде,Мартинс,Мозес,защитники новые,ау Вы где)))
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R_a_i_n
1677082600
Вообще без легов старт!
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Freyd
1677083669
Выпустили полностью русский состав.А то африканцы уши отморозят
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Красногорск_Фан
1677084022
В такую погоду результат не предсказуем. Скептически отношусь и каминг-ауту Дзюбы и работе Галактионова , мотивации и состоянию команды. Пришло время удивлять. Тем более что Спартак зимой обожает выдать 2-3 искрометных матча. Но еще более мотивирован выигрышем кубка и хочет повторить. Тем не менее будем болеть за Локомотив. Шансы при погоде подровнялись.
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slavа0508
1677084315
Составы как во времена СССР . практически одни российские игроки ...
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ВасяК
1677085579
И самое главное в составе, пять воспитанников Спартака, **** о таком только мечтать!!!
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ВасяК
1677085651
А что,б.о.м.ж.и. это ругательное слово???
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