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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Локомотив» – «Спартак», 1/4 финала Кубка России, 22 февраля 2023

    «Локомотив» и «Спартак» сыграют в первом матче 1/4 финала Кубка России. Встреча пройдет в Москве на стадионе «РЖД-Арена». Начало – в 20:00 по московскому времени.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Ориентировочные составы:

    • Локомотив: Илья Лантратов – Максим Ненахов, Станислав Магкеев, Егор Погостнов, Игорь Смольников – Даниил Куликов, Дмитрий Баринов, Сергей Пиняев – Франсуа Камано, Артем Дзюба, Константин Марадишвили.
    • Спартак: Александр Максименко – Томаш Тавареш, Алексис Дуарте, Георгий Джикия, Даниил Денисов – Данил Пруцев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов – Павел Мелешин, Кейта Бальде.

    Судья: Владислав Безбородов (Россия)

    • Матчей в сезоне: 14
    • Желтые карточки: 80 (5,7 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 7
    • Фолы в среднем за матч: 21

    Пять последних очных матчей: две победы «Локо», одна ничья, два раза выиграл «Спартак». Последний раз команды встречались 12 ноября в РПЛ – «Спартак» победил со счетом 2:1.

    Коэффициенты:

    • Победа «Локо» – 4.21
    • Ничья – 4.02
    • Победа «Спартака» – 1.99

    Прогноз на матч: тотал голов меньше (3). Кф. 1.67

    Где смотреть матч Локомотив – Спартак

    Источник: «Бомбардир»

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