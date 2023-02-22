«Локомотив» и «Спартак» сыграют в первом матче 1/4 финала Кубка России. Встреча пройдет в Москве на стадионе «РЖД-Арена». Начало – в 20:00 по московскому времени.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Ориентировочные составы:
- Локомотив: Илья Лантратов – Максим Ненахов, Станислав Магкеев, Егор Погостнов, Игорь Смольников – Даниил Куликов, Дмитрий Баринов, Сергей Пиняев – Франсуа Камано, Артем Дзюба, Константин Марадишвили.
- Спартак: Александр Максименко – Томаш Тавареш, Алексис Дуарте, Георгий Джикия, Даниил Денисов – Данил Пруцев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов – Павел Мелешин, Кейта Бальде.
Судья: Владислав Безбородов (Россия)
- Матчей в сезоне: 14
- Желтые карточки: 80 (5,7 в среднем за матч)
- Красные карточки: 7
- Фолы в среднем за матч: 21
Пять последних очных матчей: две победы «Локо», одна ничья, два раза выиграл «Спартак». Последний раз команды встречались 12 ноября в РПЛ – «Спартак» победил со счетом 2:1.
Коэффициенты:
- Победа «Локо» – 4.21
- Ничья – 4.02
- Победа «Спартака» – 1.99
Прогноз на матч: тотал голов меньше (3). Кф. 1.67
Источник: «Бомбардир»