«Локомотив» и «Спартак» сыграют в первом матче 1/4 финала Кубка России. Встреча пройдет в Москве на стадионе «РЖД-Арена». Начало – в 20:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Ориентировочные составы:

Судья: Владислав Безбородов (Россия)

Матчей в сезоне: 14

Желтые карточки: 80 (5,7 в среднем за матч)

Красные карточки: 7

Фолы в среднем за матч: 21

Пять последних очных матчей: две победы «Локо», одна ничья, два раза выиграл «Спартак». Последний раз команды встречались 12 ноября в РПЛ – «Спартак» победил со счетом 2:1.

Коэффициенты:

Победа «Локо» – 4.21

Ничья – 4.02

Победа «Спартака» – 1.99

Прогноз на матч: тотал голов меньше (3). Кф. 1.67

Где смотреть матч Локомотив – Спартак