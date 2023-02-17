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    Где смотреть матч «Локомотив» – «Спартак»: 1/4 финала Кубка России, 22 февраля 2023

    «Локомотив» и «Спартак» сыграют в первом матче 1/4 финала Кубка России. Начало – в 20:00 по московскому времени.

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    Встреча пройдет в Москве на стадионе «РЖД-Арена».

    Пять последних очных матчей: две победы «Локо», одна ничья, два раза выиграл «Спартак». Последний раз команды встречались 12 ноября в РПЛ – «Спартак» победил со счетом 2:1.

    • Игра состоится в среду, 22 февраля.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».

    «Спартак» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на их победу составляет 1,90. На ничью – 3,90. На выигрыш «Локо» дают 4,10.

    Источник: «Бомбардир»

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