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    «Накачали губки, подкачали попку». Быстров отреагировал на обвинение Нобоа в домашнем насилии

    Экс-футболист сборной России Владимир Быстров высказался о скандале вокруг полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа.

    • Девушка футболиста Кевиам Касо заявила об избиении.
    • Она сняла побои и выложила фото из больницы.
    • Сам Нобоа отрицает обвинения в свой адрес.

    «Это постановочное видео. Во‑первых, человек не трезвый. Это можно заметить, если приглядеться. И эти наигранные слезы...

    Естественно, женщин бить нельзя. Мы не знаем, что там у них произошло. Навряд ли в Дубае отпустили бы Нобоа, если бы инцидент произошел в отеле с проститутками.

    Естественно, насилия не должно быть. Но где та грань, которую могут переходить мужчина и женщина?

    Опять же, они официально не женаты. Может быть, она увела его из семьи. Это все сфабриковано, пиар‑акция.

    Сейчас тенденция такая пошла, что девушки не хотят сохранять семью. Накачали губки, подкачали попку, – и жизнь удалась.

    Футболиста нашла, переспала с ним разик, забеременела: алиментики получаю, ни за что не отвечаю. К сожалению, это часто происходит», – сказал Быстров.

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    Источник: «Матч ТВ»

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