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  • «Мне стыдно, что я так долго молчала». Девушка Нобоа сообщила об избиении

«Мне стыдно, что я так долго молчала». Девушка Нобоа сообщила об избиении

13 февраля 2023, 12:12
17

Кевиам Касо, девушка полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа, рассказала, что футболист ее избивает.

Она подтвердила свои слова фотографией. На ее лице видны следы побоев.

«Я не чувствую себя виноватой ни за один из ударов, которые ты мне нанeс, любовь моя!

Мне стыдно за то, что я так долго молчала о твоих оскорблениях и жестоком обращении. Ты всячески причинял мне боль и всегда убеждал меня, что всe изменится!

Мне очень стыдно, что я причиняю себе боль, отдавая каждую секунду своей жизни тому, чья единственная цель в жизни – распущенность и банальности!

Тому, кто не испытывает любви ни к чему и ни к кому, даже к самому себе. Это я виновата в том, что дала тебе место в своей жизни, которое, как я думала, ты заслужил.

Но это было ошибкой! Спасибо всем, кто видел тысячу раз каждое из оскорблений, причинeнных моей любовью, и молчал.

Я понимаю, что я должна была дойти до этого момента и открыть глаза, чтобы принять это решение самостоятельно. Если я решила обнародовать это сейчас, то только для того, чтобы никто не попал в этот порочный круг с плохим обращением с моей любовью.

Если он сделает это один раз, он сделает это тысячу раз, и каждый раз это будет ещe хуже. Пожалуйста, не допускайте этого, это не только удары...

Это ещe и ломает внутри. Мы не все сделаны из камня, я не потеряю свою сущность, моя любовь.

Я всe ещe верю в вечную любовь, ничто не повредит моe сердце. Даже тот, кто безумно любил меня и уничтожил», – написала Касо в соцсетях.

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Комментарии (17)
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jet andy
1676280300
А я думал что эквадорский пингвиненок добрый и пушистый.
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DOCTOR PENALTY
1676280319
Нобоа ещё и каратист. "* Как-то неубедительно это всё. (((
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sochi-2013
1676280512
Станиславский сказал бы: - Не верю!
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portero
1676281097
У неё мазоли на косточках рук, отжимается на кулаках или набивает???
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Рыло свина
1676282319
обе ссадины как ожог о ткань.
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NewLife
1676283310
Странное фото, странные руки, похоже, что синяки (ожоги) нарисованы.
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JTherry
1676283654
так же Дани Алвес "попал" с избиением и изнасилованием, теперь в тюрьме сидит... у Нобоа слетел нимб с головы...((( но до суда вряд ли дойдет, отмажут "пингвина"...
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zigbert
1676287835
Это не делает чести Нобоа, если это правда.
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rash1959
1676297662
Такое впечатление, что синяки нарисованы макияжем, а поза на фото - типа ***** (трахайте) меня семеро. За такое не грех въе==ть.
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MaxRnD
1676299664
Мои сведения о Нобоа зависли на том времени, когда у него была русская жена Ольга и пара ребятишек от неё. За это время успел развестись, найти какую-то мочалку лёгкого поведения и начать её трамбовать ?
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