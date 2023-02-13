«Мне стыдно, что я так долго молчала». Девушка Нобоа сообщила об избиении

Кевиам Касо, девушка полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа, рассказала, что футболист ее избивает.

Она подтвердила свои слова фотографией. На ее лице видны следы побоев.

«Я не чувствую себя виноватой ни за один из ударов, которые ты мне нанeс, любовь моя!

Мне стыдно за то, что я так долго молчала о твоих оскорблениях и жестоком обращении. Ты всячески причинял мне боль и всегда убеждал меня, что всe изменится!

Мне очень стыдно, что я причиняю себе боль, отдавая каждую секунду своей жизни тому, чья единственная цель в жизни – распущенность и банальности!

Тому, кто не испытывает любви ни к чему и ни к кому, даже к самому себе. Это я виновата в том, что дала тебе место в своей жизни, которое, как я думала, ты заслужил.

Но это было ошибкой! Спасибо всем, кто видел тысячу раз каждое из оскорблений, причинeнных моей любовью, и молчал.

Я понимаю, что я должна была дойти до этого момента и открыть глаза, чтобы принять это решение самостоятельно. Если я решила обнародовать это сейчас, то только для того, чтобы никто не попал в этот порочный круг с плохим обращением с моей любовью.

Если он сделает это один раз, он сделает это тысячу раз, и каждый раз это будет ещe хуже. Пожалуйста, не допускайте этого, это не только удары...

Это ещe и ломает внутри. Мы не все сделаны из камня, я не потеряю свою сущность, моя любовь.

Я всe ещe верю в вечную любовь, ничто не повредит моe сердце. Даже тот, кто безумно любил меня и уничтожил», – написала Касо в соцсетях.

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