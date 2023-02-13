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    «Мне стыдно, что я так долго молчала». Девушка Нобоа сообщила об избиении

    Кевиам Касо, девушка полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа, рассказала, что футболист ее избивает.

    Она подтвердила свои слова фотографией. На ее лице видны следы побоев.

    «Я не чувствую себя виноватой ни за один из ударов, которые ты мне нанeс, любовь моя!

    Мне стыдно за то, что я так долго молчала о твоих оскорблениях и жестоком обращении. Ты всячески причинял мне боль и всегда убеждал меня, что всe изменится!

    Мне очень стыдно, что я причиняю себе боль, отдавая каждую секунду своей жизни тому, чья единственная цель в жизни – распущенность и банальности!

    Тому, кто не испытывает любви ни к чему и ни к кому, даже к самому себе. Это я виновата в том, что дала тебе место в своей жизни, которое, как я думала, ты заслужил.

    Но это было ошибкой! Спасибо всем, кто видел тысячу раз каждое из оскорблений, причинeнных моей любовью, и молчал.

    Я понимаю, что я должна была дойти до этого момента и открыть глаза, чтобы принять это решение самостоятельно. Если я решила обнародовать это сейчас, то только для того, чтобы никто не попал в этот порочный круг с плохим обращением с моей любовью.

    Если он сделает это один раз, он сделает это тысячу раз, и каждый раз это будет ещe хуже. Пожалуйста, не допускайте этого, это не только удары...

    Это ещe и ломает внутри. Мы не все сделаны из камня, я не потеряю свою сущность, моя любовь.

    Я всe ещe верю в вечную любовь, ничто не повредит моe сердце. Даже тот, кто безумно любил меня и уничтожил», – написала Касо в соцсетях.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 12:12
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +28310

      JTherry 30 секунд назад

      так же Дани Алвес попал с избиением и изнасилованием, теперь в тюряге сидит, у Нобоа слетел нимб с головы...(((

      0
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      Рейтинг: +16955

      NewLife 3 минуты назад

      Странное фото, странные руки, похоже, что синяки (ожоги) нарисованы.

      0
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      Рейтинг: +171

      Рыло свина 19 минут назад

      обе ссадины как ожог о ткань.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4315

      Питерский князь 32 минуты назад

      Волосы крашенные, губы накрашены.
      Баюсь представить, как она себя ведет.
      :(

      0
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      Рейтинг: +67169

      portero 40 минут назад

      У неё мазоли на косточках рук, отжимается на кулаках или набивает???

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      caso42 41 минуту назад

      bit.ly/speenfree - Вот это круто

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6868

      sochi-2013 49 минут назад

      Станиславский сказал бы: - Не верю!

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      Рейтинг: +24204

      DOCTOR PENALTY 53 минуты назад

      Нобоа ещё и каратист. "* Как-то неубедительно это всё. (((

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      Рейтинг: +803

      jet andy 53 минуты назад

      А я думал что эквадорский пингвиненок добрый и пушистый.

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