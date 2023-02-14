Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Девушка Нобоа сняла побои и выложила фото из больницы

14 февраля 2023, 17:51
10

Кевиам Касо, девушка полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа, обратилась в больницу после обвинения футболиста в избиении.

Она сняла побои, после чего в распоряжении издания Expreso оказались ее фотография из больницы и медицинское заключение.

Согласно документу, у Касо выявлены гематомы на лице, плечах, предплечье, запястье, правой руке, правом колене и правой голени. Ей рекомендовали госпитализацию.

Нобоа ранее отрицал обвинения в свой адрес и показал раны на лице, якобы полученные в результате конфликта со своей девушкой.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

Еще по теме:
Нобоа рассказал о прозвище Кокорина после драки в «Кофемании» 1
Нобоа прокомментировал выход Эквадора в плей-офф ЧМ-2026
Нобоа выбрал самый счастливый момент в российской карьере
Источник: Diario Expreso
Россия. Премьер-лига Сочи Нобоа Кристиан
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1676387673
Это было неудачное падение лицом об ковер, похоже очень по всем травмам....
Ответить
сутулая собака и лисы
1676389660
гематомы, это плохо, конечно, да и сам факт насилия. но ШИНА НА ШЕЕ у неё зачем? сам же и отвечу. что бы играть на эмоциях. выставить всё так, словно ей шею сломали, а не поставили пару ссадин. а когда начинают манипулировать такими вещами, у меня сразу возникают сомнения.
Ответить
balam
1676392000
кристиан любит пожестче
Ответить
САДЫЧОК
1676393604
Отличный футболист- но дерьм@ !
Ответить
BRAZILES
1676397093
он вроде был женат на русской дквушке когда играл за рубин
Ответить
serglider
1676409818
На Матч ТВ недавно было интервью в российском доме Набоа. Пацанчик и девчушка, его дети, вроде там бегали и жена Набоя была русская и темная (если я ничего не путаю). Тут непонятная "девушка Набоя", почему-то не конкретизируется кто она ему! Потому как "девушка" может быть любовницей, приживалкой и просто шлюхой))) Конечно, бить "девушек" не хорошо, но иногда просто нет другого способа, что бы она не лезла в чужую семью. Да и по следам на ее лице, видно что мадам отхватила хорошего леща, а не удара кулаком с размаха, как она хочет представить и фиксатор шеи, надет для антуража, а не по показаниям врача)))
Ответить
Главные новости
«Становится проблемой»: во Франции есть претензии к Сафонову
17:17
1
Мостовой удалил свой антизенитовский пост
16:55
5
Орлов выявил бесполезного игрока в «Зените»
16:14
4
РПЛ. «Оренбург» и «Акрон» устроили голевую перестрелку (2:2)
15:58
9
Новая информация о Головине в «Спартаке»
15:49
6
Губерниев объяснил, почему «Спартак» победит «Динамо»
15:36
8
Мостовой предсказал исход дерби «Динамо» – «Спартак»
14:38
6
Экс-форвард «Интера» пополнит «Рубин»
14:30
2
Прогноз Кураньи на дерби «Динамо» – «Спартак»
14:16
4
ЦСКА пошел за 12-миллионным участником ЧМ-2026
13:53
2
Все новости
Все новости
«Локо» Ротенберга купит вратаря и отдаст его «Сочи» Ротенберга
16:37
2
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:58
Губерниев объяснил, почему «Спартак» победит «Динамо»
15:36
8
Соболев прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
15:21
3
Выявлен клуб РПЛ, который будет играть, как «ПСЖ»
14:59
3
Вратарь «Зенита»: «Мы полностью переиграли ЦСКА»
14:49
13
Мостовой предсказал исход дерби «Динамо» – «Спартак»
14:38
6
Экс-форвард «Интера» пополнит «Рубин»
14:30
2
Прогноз Кураньи на дерби «Динамо» – «Спартак»
14:16
4
ЦСКА пошел за 12-миллионным участником ЧМ-2026
13:53
2
Разбор Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
13:33
16
Реакция Губерниева на Мостового в «Локомотиве»
13:25
Рабинер прокомментировал неожиданное поражение «Зенита» от ЦСКА
13:14
6
Соболев дал обещание фанатам «Зенита»
13:07
7
Наркомана с 82 матчами за Англию предлагают клубам РПЛ
12:56
32
Орлов разобрал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
12:34
6
«Выпустили, чтобы рассмешить?»: фанаты «Зенита» – об игроке команды
12:26
7
Ривалдо назвал российского игрока, который ближе всех к «Золотому мячу»
12:19
1
Сафонов на грани потери места в основе «ПСЖ»
12:05
10
Соболев извинился перед фанатами «Зенита»
11:41
6
Семак высказался о трансферной работе «Зенита» на остаток окна
11:22
9
«Спартак» предложил 10 миллионов за мексиканского форварда
11:17
4
Во Франции призвали избавить основу «ПСЖ» от Сафонова
10:53
11
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
10:46
14
Где смотреть матч «Рубин» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 7 сентября 2026
10:43
Голенков уходит из «Ростова» в другой клуб РПЛ: детали
10:28
9
ВидеоГол «Спартака» признан лучшим в 3-м туре Кубка России
10:23
3
Реакция фанатов «Зенита» на домашнее поражение от ЦСКА
10:17
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+