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    Девушка Нобоа сняла побои и выложила фото из больницы

    Кевиам Касо, девушка полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа, обратилась в больницу после обвинения футболиста в избиении.

    Она сняла побои, после чего в распоряжении издания Expreso оказались ее фотография из больницы и медицинское заключение.

    Согласно документу, у Касо выявлены гематомы на лице, плечах, предплечье, запястье, правой руке, правом колене и правой голени. Ей рекомендовали госпитализацию.

    Нобоа ранее отрицал обвинения в свой адрес и показал раны на лице, якобы полученные в результате конфликта со своей девушкой.

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    Источник: Diario Expreso

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    Сегодня, 17:51
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +892

      г.Онега 6 минут назад

      что то все с правой стороны как будто набухалась и ********* на асвальт правым боком

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1377

      сутулая собака и лисы 9 минут назад

      гематомы, это плохо, конечно, да и сам факт насилия.
      но ШИНА НА ШЕЕ у неё зачем?

      сам же и отвечу.
      что бы играть на эмоциях.
      выставить всё так, словно ей шею сломали, а не поставили пару ссадин.

      а когда начинают манипулировать такими вещами, у меня сразу возникают сомнения.

      0
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      Рейтинг: +67186

      portero 42 минуты назад

      Это было неудачное падение лицом об ковер, похоже очень по всем травмам....

      1
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