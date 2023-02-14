Девушка Нобоа сняла побои и выложила фото из больницы

Кевиам Касо, девушка полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа, обратилась в больницу после обвинения футболиста в избиении.

Она сняла побои, после чего в распоряжении издания Expreso оказались ее фотография из больницы и медицинское заключение.

Согласно документу, у Касо выявлены гематомы на лице, плечах, предплечье, запястье, правой руке, правом колене и правой голени. Ей рекомендовали госпитализацию.

Нобоа ранее отрицал обвинения в свой адрес и показал раны на лице, якобы полученные в результате конфликта со своей девушкой.

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