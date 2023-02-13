«Она была пьяная и злая». Нобоа ответил на обвинения в избиении девушки

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа отреагировал на публикацию своей девушки Кевиам Касо в соцсетях.

Она рассказала, что футболист ее избивает, подтвердив свои слова фотографией.

«Она была пьяная и злая. Меня с ней не было в эту ночь. Я был в другом отеле в Дубае.

Я никому не изменял и никого не бил. Меня все знают, что я не такой человек.

Я всегда добрый к людям. Это очень сложная ситуация, я бы никому не пожелал в ней оказаться», – сказал Нобоа.

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