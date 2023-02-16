Коул раскритиковал Мудрика за бездействие в моменте с голом «Боруссии»

Экс-игрок «Челси» Джо Коул раскритиковал полузащитника лондонского клуба Михаила Мудрика за игру в эпизоде с пропущенным голом в матче ЛЧ с «Боруссией» (0:1).

«Мудрика стоит немного поругать в эпизоде с пропущенным голом. Он отчасти виноват. Это был стандарт. Когда ты атакующий игрок, то думаешь про себя: «Так, я могу подобрать мяч и забить гол отсюда, если его выбьют из штрафной в мою сторону».

Но как только ты понимаешь, что мяч выбит, то сразу включаешься в оборону! А он просто позволил Адейеми убежать от него и даже не постарался помешать ему.

Мне кажется, что быстрые игроки иногда склонны терять концентрацию, потому что им кажется, что их скорость может помочь им в любой ситуации», – цитирует Коула Metro.

«Челси» купил Мудрика у «Шахтера» за 70+30 миллионов евро.

У него 0 голевых действий в 4 матчах за «Челси».

Это самая дорогая продажа украинского футболиста в истории.

Футболист заключил с новым клубом контракт на 8,5 лет.

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