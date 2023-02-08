«Кармиотисса» объявила о назначении Кержакова главным тренером

Экс-футболист «Зенита» и сборной России Александр Кержаков возглавил «Кармиотиссу».
Соглашение кипрского клуба с 40-летним россиянином рассчитано до конца сезона с возможностью продления на год.
- «Кармиотисса» занимает десятое место в чемпионате Кипра.
- Кержаков покинул «Пари НН» летом.
- При нем команда сохранила прописку в РПЛ.
- До нижегородцев Кержаков тренировал в Первой лиге «Томь».
ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с фрибетом в 2000 рублей!
Источник: «Бомбардир»