«Кармиотисса» объявила о назначении Кержакова главным тренером

Экс-футболист «Зенита» и сборной России Александр Кержаков возглавил «Кармиотиссу».

Соглашение кипрского клуба с 40-летним россиянином рассчитано до конца сезона с возможностью продления на год.

«Кармиотисса» занимает десятое место в чемпионате Кипра.

Кержаков покинул «Пари НН» летом.

При нем команда сохранила прописку в РПЛ.

До нижегородцев Кержаков тренировал в Первой лиге «Томь».

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