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    «Кармиотисса» объявила о назначении Кержакова главным тренером

    Экс-футболист «Зенита» и сборной России Александр Кержаков возглавил «Кармиотиссу».

    Соглашение кипрского клуба с 40-летним россиянином рассчитано до конца сезона с возможностью продления на год.

    • «Кармиотисса» занимает десятое место в чемпионате Кипра.
    • Кержаков покинул «Пари НН» летом.
    • При нем команда сохранила прописку в РПЛ.
    • До нижегородцев Кержаков тренировал в Первой лиге «Томь».

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    Источник: «Бомбардир»

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