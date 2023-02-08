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    Кержаков прокомментировал назначение на пост главного тренера «Кармиотиссы»

    Бывший игрок «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал назначение главным тренером кипрской «Кармиотиссы».

    – Александр Анатольевич, поздравляю с назначением! Ваши первые ощущения?

    – Спасибо большое, очень приятно! Я понимаю ответственность, которая ложится на мои плечи, поскольку это первый международный опыт в моей тренерской карьере, я принял новый вызов. Надеюсь, этот опыт станет удачным как для меня, так и для клуба.

    – Какие задачи ставит перед Вами руководство «Кармиотиссы»?

    – Сегодня состоится очередная встреча с руководителями и владельцем клуба, на которой и будут поставлены конкретные задачи. Я видел три предыдущих матча моей новой команды, впереди достаточно времени, чтобы вникнуть в нюансы, с первого же дня буду полностью погружен в процесс.

    Естественно, первоочередная цель – познакомиться с футболистами и выяснить их возможности. Задачи, которые я ставлю перед собой лично – показывать хороший футбол, который бы нравился болельщикам, и стремиться побеждать в каждом матче.

    – На какой срок заключен контракт?

    – До конца сезона с возможностью продления.

    • «Кармиотисса» занимает десятое место в чемпионате Кипра.
    • Кержаков покинул «Пари НН» летом.
    • При нем команда сохранила прописку в РПЛ.
    • До нижегородцев Кержаков тренировал в Первой лиге «Томь».

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    Источник: Bobsoccer

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    Сегодня, 16:24
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5772

      AtticusFinch 2 минуты назад

      Кержаков прокомментировал назначение - Всю жизнь мечтал!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2529

      Эном айс 28 минут назад

      С Губочаном знакомиться не надо.
      Просто закорешиться.)

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