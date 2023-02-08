Кержаков прокомментировал назначение на пост главного тренера «Кармиотиссы»

Бывший игрок «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал назначение главным тренером кипрской «Кармиотиссы».

– Александр Анатольевич, поздравляю с назначением! Ваши первые ощущения?

– Спасибо большое, очень приятно! Я понимаю ответственность, которая ложится на мои плечи, поскольку это первый международный опыт в моей тренерской карьере, я принял новый вызов. Надеюсь, этот опыт станет удачным как для меня, так и для клуба.

– Какие задачи ставит перед Вами руководство «Кармиотиссы»?

– Сегодня состоится очередная встреча с руководителями и владельцем клуба, на которой и будут поставлены конкретные задачи. Я видел три предыдущих матча моей новой команды, впереди достаточно времени, чтобы вникнуть в нюансы, с первого же дня буду полностью погружен в процесс.

Естественно, первоочередная цель – познакомиться с футболистами и выяснить их возможности. Задачи, которые я ставлю перед собой лично – показывать хороший футбол, который бы нравился болельщикам, и стремиться побеждать в каждом матче.

– На какой срок заключен контракт?

– До конца сезона с возможностью продления.

«Кармиотисса» занимает десятое место в чемпионате Кипра.

Кержаков покинул «Пари НН» летом.

При нем команда сохранила прописку в РПЛ.

До нижегородцев Кержаков тренировал в Первой лиге «Томь».

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