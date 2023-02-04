Овчинников: «Не скажу, что российские тренеры в чем-то уступают европейским»

Бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников высказался об уровне тренерской школы в стране и ее перспективах.

– Раньше специалисты ездили повышать квалификацию в Европу. Многие говорили, что наша школа отстаeт от европейской. Действительно ли это так?

– Нам почему-то всегда кажется, что мы хуже остальных. Стараемся принизить свои достоинства и сами себя этим сжираем.

Но я думаю, это стереотип. Те же Сандро Шварц и Доменико Тедеско не добились больших успехов, возглавляя «Динамо» и «Спартак» соответственно.

На Западе, наоборот, как ни удивительно, считают нашу тренерскую школу достаточно сильной. Поэтому я бы так категорично не говорил, что мы в чeм-то уступаем европейцам.

Всe давно придумано. Если тренер умный, он будет пользоваться всеми существующими современными методиками. И вовсе не обязательно ехать за границу, чтобы получать знания.

Поскольку всe есть в открытом доступе. Мы сейчас работаем по программам, которые предоставлены УЕФА. По ним преподают во всех странах Европы.

– Раньше соотечественники не столь часто ездили на стажировки?

– Нет. Скорее, это носило частный характер. И то ездили к отдельно взятым специалистам, вызывающим интерес в данный момент. Понятно, что это Хосеп Гвардиола, Юрген Клопп, итальянцы. Поэтому здесь всe осталось по-прежнему.

Другое дело, что сам процесс обучения претерпел серьeзные изменения. Мы ушли от лекционного формата и больше ориентируемся на практические занятия.

Поскольку говорить можно всe что угодно. Но, не попробовав теорию на поле, слушателям очень сложно еe впитать.

Поэтому мы пошли по пути УЕФА. Создали программу на основе конвенции по тренерскому образованию, которая работает на разного рода лицензии: от самых маленьких, для детско-юношеского футбола, до профессиональных – категории Pro УЕФА.

Надеемся, лет через пять будут видны первые успехи. Соответственно, если специалист повышает свою квалификацию и становится востребованным, то и его подопечные будут показывать более качественную игру.

Самое главное – это развитие футболистов в целом. Ведь спорт высших достижений – верхушка айсберга. Но мы не видим всю вертикаль, где зарождается игрок.

Увеличение числа компетентных наставников в детско-юношеском футболе приведeт и к росту хорошо технически и тактически обученных детей, которые будут наполнять команды Второй, Первой лиги и РПЛ.

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