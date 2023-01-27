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    Голенков: «Из-за Fan ID моя бабушка-инвалид не смогла увидеть меня на поле»

    Нападающий «Ростова» Егор Голенков рассказал о своем отношении к системе Fan ID на футбольных стадионах.

    «Мы говорили про нарушение спортивного принципа в отношении наших переездов, но, по мне, отсутствие болельщиков угнетает куда больше.

    Хочется играть при полных трибунах всегда, а не только во время кубковых матчей. Если Fan ID не будет этому мешать, я ничего против иметь не буду.

    Но, кажется, всe же мешает. На матч в Самаре многие родные пришли на стадион поболеть за меня. Но не моя бабушка.

    Она инвалид, передвигается только на коляске. Чтобы оформить Fan ID, нужно стоять в очереди в МФЦ или на стадионе.

    Да, получить документ можно перед матчем, но специальные кабинки расположены на улице, а матч был в ноябре, температура минусовая.

    Получается, из-за какой-то бумажки бабушка не смогла увидеть меня на поле», – поделился Голенков.

    • Fan ID начали оформлять с июля.
    • Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
    • С декабря она применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости игр.

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    Источник: «Чемпионат»

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