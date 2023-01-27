«Реал» дома обыграл «Атлетико» со счетом 3:1 в четвертьфинальном матче Кубка Испании.

Для определения победителя потребовалось два дополнительных тайма.

У «Реала» забили Родриго, Карим Бензема и Винисиус, у «Атлетико» – Альваро Мората.

Гости завершали встречу вдесятером после удаления Стефана Савича.

Команда Карло Анчелотти стала последним полуфиналистом турнира. Также на этой стадии Кубка сыграют «Барселона», «Осасуна» и «Атлетик».

Испания. Кубок. 1/4 финала

Реал – Атлетико – 3:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Мората, 19; 1:1 – Родриго, 79; 2:1 – Бензема, 104; 3:1 – Винисиус, 120+1.

Удаление: нет – Савич, 100.

Календарь Кубка Испании

Результаты Кубка Испании

Получи до 10 000 рублей за регистрацию