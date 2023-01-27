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    Кубок Испании. «Реал» в большинстве победил «Атлетико» (3:1) и вышел в 1/2 финала

    «Реал» дома обыграл «Атлетико» со счетом 3:1 в четвертьфинальном матче Кубка Испании.

    Для определения победителя потребовалось два дополнительных тайма.

    У «Реала» забили Родриго, Карим Бензема и Винисиус, у «Атлетико» – Альваро Мората.

    Гости завершали встречу вдесятером после удаления Стефана Савича.

    Команда Карло Анчелотти стала последним полуфиналистом турнира. Также на этой стадии Кубка сыграют «Барселона», «Осасуна» и «Атлетик».

    Испания. Кубок. 1/4 финала

    Реал – Атлетико – 3:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Мората, 19; 1:1 – Родриго, 79; 2:1 – Бензема, 104; 3:1 – Винисиус, 120+1.

    Удаление: нет – Савич, 100.

    Календарь Кубка Испании

    Результаты Кубка Испании

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 01:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12262

      DeStar 1 час назад

      гол родриго топ) но все-равно реал будто перестал уметь в атаку
      тупо индивидуальное мастерство решает
      родриго сравнял
      ну бензема уже в большинстве закинул
      а вини вообще ПЕШКОМ прошел троих и забил, будто игроки атлетико кинули играть именно в этот момент
      начинает напрягать что бензема половину вреени проводить чуть ли не в центре поля, ***, там у тебя модрич, кросс, вальверде, иди вперед замыкай и борись за мяч, вечно пытается играть десятку играть

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