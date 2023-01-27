Симеоне раскритиковал судейство в матче «Реал» – «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о работе судей в матче 1/4 финала Кубка Испании с «Реалом» (1:3).

«До 70-й минуты мы очень хорошо играли. Потом Себальос нарушил правила, и всем все равно на то, что он не получил вторую желтую. Мы бы остались в большинстве при 1:0 в нашу пользу («Реал» сравнял на 79-й минуте – прим. «Бомбардира»).

Но этого не случилось, а потом был удален Савич. Мы остались в меньшинстве», – сказал Симеоне.

«Реал» победил в дополнительное время.

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