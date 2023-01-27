Анчелотти прокомментировал победу «Реала» над «Атлетико» в Кубке Испании

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча с «Атлетико» (3:1) в 1/4 финала Кубка Испании.

«Это очень сложный сезон. Мы должны бороться, терпеть. «Реал», как и все команды, страдает от травм. Но мы ничего не можем сделать с этим», – сказал Анчелотти.

Команда Анчелотти стала последним полуфиналистом турнира.

Также на этой стадии Кубка сыграют «Барселона», «Осасуна» и «Атлетик».

«Реал» идет 2-м в чемпионате Испании.

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