«Локомотив» отклонил предложение «Лорьяна» об аренде нападающего Вильсона Изидора.

«Локомотив» отказал «Лорьяну» в переходе Изидора. Французы предлагали платную аренду, но без обязательного выкупа, что «Локо» не устроило.

При этом, «Лорьян» сохраняет заинтересованность в игроке и обещал вернуться с улучшенным предложением», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

Изидор перешел в «Локо» в январе 2022 года из «Монако» за 3,5 миллиона евро.

Форвард забил 11 голов и сделал 5 ассистов в 29 матчах.

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