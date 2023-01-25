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    «Локомотив» не отпустил Изидора в клуб Лиги 1

    «Локомотив» отклонил предложение «Лорьяна» об аренде нападающего Вильсона Изидора.

    «Локомотив» отказал «Лорьяну» в переходе Изидора. Французы предлагали платную аренду, но без обязательного выкупа, что «Локо» не устроило.

    При этом, «Лорьян» сохраняет заинтересованность в игроке и обещал вернуться с улучшенным предложением», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

    • Изидор перешел в «Локо» в январе 2022 года из «Монако» за 3,5 миллиона евро.
    • Форвард забил 11 голов и сделал 5 ассистов в 29 матчах.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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