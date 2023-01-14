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    Роналду пожелал удачи «Реалу» в финале Суперкубка Испании

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о предстоящем финальном матче Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барселоной».

    «Удачи нашему «Реалу» в воскресном финале. Всегда приятно увидеть бывших партнеров по команде, своих друзей. У клуба богатая история», – заявил португалец.

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    Источник: Mundo Deportivo

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