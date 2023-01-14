Роналду пожелал удачи «Реалу» в финале Суперкубка Испании

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о предстоящем финальном матче Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барселоной».
«Удачи нашему «Реалу» в воскресном финале. Всегда приятно увидеть бывших партнеров по команде, своих друзей. У клуба богатая история», – заявил португалец.
- В пятницу Роналду посетил тренировку «Реала» и сфотографировался с Карло Анчелотти.
- Он выступал за мадридский клуб с 2009 по 2018 год.
- «Реал» сыграет с «Барсой» в воскресенье в 22:00 мск.
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Источник: Mundo Deportivo