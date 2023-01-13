Роналду посетил тренировку «Реала» в Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду встретился с футболистами «Реала».
Он посетил тренировку мадридской команды в Саудовской Аравии.
Португалец несколько минут наблюдал за занятием со скамейки запасных, а затем поговорил с главным тренером Карло Анчелотти.
- Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.
- Мадридцы в Саудовской Аравии участвуют в Суперкубке Испании.
- В воскресенье в 22:00 мск столичная команда разыграет трофей с «Барселоной».
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Источник: Marca