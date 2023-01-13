«Один из нас». Анчелотти выложил фото с Роналду

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти опубликовал в соцсетях совместную фотографию с нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
37-летний футболист сегодня посетил тренировку мадридской команды в Саудовской Аравии.
«Один из нас. Спасибо за визит, Криштиану. Hala Madrid», – написал Анчелотти.
- Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.
- Мадридцы в Саудовской Аравии участвуют в Суперкубке Испании.
- В воскресенье в 22:00 мск столичная команда разыграет трофей с «Барселоной».
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Источник: твиттер Карло Анчелотти