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    Шалимов: «Решение CAS ожидаемое. Нас будут долбить до последнего, лучше перейти в Азию»

    Экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал решение CAS окончательно отклонить апелляции РФС и российских клубов на отстранение от международных турниров.

    «Ожидаемое решение, к сожалению. Нас будут долбить до последнего. Но я не думаю, что теперь снова легионеры клубов РПЛ начнут приостанавливать контракты, их осталось не так много.

    В «Зените» больше всех легионеров, получается. Но учитывая возможности «Зенита» — они спокойно смогут привезти новых футболистов. Массово никто не повалит из РПЛ.

    Вообще, когда мы одержим победу, и выполним все задачи, то в спорте будет еще хуже. Если они сейчас себя так ведут, то когда они почувствуют свое поражение, то нам вообще ничего не светит в Европе. Наша победа — их поражение.

    Они просто так от нас не отстанут. Поэтому лучше перейти в Азию, зачем тянуть», — сказал Шалимов.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +148

      eugen-han 37 минут назад

      Верно глаголет. Ещё до СВО невзирая на спонсора ЛЧ в лице Газпрома нагло засудили Зенит в последних двух матчах,- это факт. Спартаку вообще не дали доиграть турнир, как и сборной команде из-за воплей Бзденеков Заподловских из Польши.
      Возврат в Европу возможен только при условии, если часть Европы будет ходить и дышать под руководством и присмотром России, как это было после Победы во второй половине XX века.
      Если по хорошему, то надо самим создавать свою футбольную конфедерацию на просторах Евроазии, где география изначально широка с перспективой дальнейшего расширения.

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      Рейтинг: +4170

      mutabor0992 43 минуты назад

      Тебя алкоту долбят не до последнего,а постоянно.

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      Рейтинг: +860

      г.Онега 1 час назад

      Шалимов бери билеты и езжай в азию на постоянное место жительство

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      Рейтинг: +12734

      Алексей З 1 час назад

      Придурок.
      Ну может знаешь какие у нас задачи, поделись с мобилизованными, те жизни отдают не зная за что.
      Хотя...наверно за деньги (гробовые) , которые мирным трудом вряд ли заработали бы.

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