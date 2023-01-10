Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Шалимов: «Решение CAS ожидаемое. Нас будут долбить до последнего, лучше перейти в Азию»

Шалимов: «Решение CAS ожидаемое. Нас будут долбить до последнего, лучше перейти в Азию»

10 января 2023, 22:17
4

Экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал решение CAS окончательно отклонить апелляции РФС и российских клубов на отстранение от международных турниров.

«Ожидаемое решение, к сожалению. Нас будут долбить до последнего. Но я не думаю, что теперь снова легионеры клубов РПЛ начнут приостанавливать контракты, их осталось не так много.

В «Зените» больше всех легионеров, получается. Но учитывая возможности «Зенита» — они спокойно смогут привезти новых футболистов. Массово никто не повалит из РПЛ.

Вообще, когда мы одержим победу, и выполним все задачи, то в спорте будет еще хуже. Если они сейчас себя так ведут, то когда они почувствуют свое поражение, то нам вообще ничего не светит в Европе. Наша победа — их поражение.

Они просто так от нас не отстанут. Поэтому лучше перейти в Азию, зачем тянуть», — сказал Шалимов.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
  • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
  • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию

Еще по теме:
Ривалдо высказался о возможной победе России на чемпионате мира
«Пидарасы!»: Слуцкий – после второго увольнения за месяц 18
Медиафутбольная сборная России в дебютном матче Слуцкого победила Таджикистан – 4:3! 8
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Шалимов Игорь
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mutabor0992
1673380244
Тебя алкоту долбят не до последнего,а постоянно.
Ответить
eugen-han
1673380591
Верно глаголет. Ещё до СВО невзирая на спонсора ЛЧ в лице Газпрома нагло засудили Зенит в последних двух матчах,- это факт. Спартаку вообще не дали доиграть турнир, как и сборной команде из-за воплей Бзденеков Заподловских из Польши. Возврат в Европу возможен только при условии, если часть Европы будет ходить и дышать под руководством и присмотром России, как это было после Победы во второй половине XX века. Если по хорошему, то надо самим создавать свою футбольную конфедерацию на просторах Евроазии, где география изначально широка с перспективой дальнейшего расширения.
Ответить
Дядя Серёжа
1673403798
Азия у нас на Луне? САS там не достанет?
Ответить
SLADE2019
1673426079
В РФС принято единственно приемлемое на настоящее время решение - продолжать сотрудничество с УЕФА. Для чего вытаскивать на обозрение мнение человека недалекого, а самое главное того, от которого ничего не зависит?
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
7
Поражение «Зенита», Семака едва не избили, осечка «Краснодара», у «Спартака» увели вратаря и другие новости
00:57
Семак прокомментировал судейские решения в матче «Зенит» – ЦСКА
00:52
2
Дуглас Сантос объяснил, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
Вчера, 23:46
2
Тренер ЦСКА прокомментировал победу над «Зенитом»
Вчера, 23:41
2
Мнение Семака о домашнем поражении «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 23:37
2
Арбитр ошибочно не назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:30
19
Назван главный кандидат на замену Семаку в «Зените»
Вчера, 23:21
4
Семаку спрогнозировали скорую отставку из «Зенита»
Вчера, 22:46
13
Кисляк прокомментировал эпизод, когда игроки ЦСКА едва не избили Семака
Вчера, 22:15
6
Все новости
Все новости
Губерниев спрогнозировал исход матча «Динамо» – «Спартак»
00:28
1
Тренер «Ростова» раскритиковал команду после 3:1 с «Факелом»
00:07
Мнение Семака о домашнем поражении «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 23:37
2
Арбитр ошибочно не назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:30
19
Назван главный кандидат на замену Семаку в «Зените»
Вчера, 23:21
4
Соболев считает, что на нем был пенальти в матче с ЦСКА
Вчера, 23:09
7
Игрок «Зенита» взял на себя ответственность за поражение от ЦСКА
Вчера, 22:51
4
Семаку спрогнозировали скорую отставку из «Зенита»
Вчера, 22:46
13
Реакция Газзаева на победу ЦСКА над «Зенитом»
Вчера, 22:31
3
Кисляк прокомментировал эпизод, когда игроки ЦСКА едва не избили Семака
Вчера, 22:15
6
Семак прокомментировал свое вызывающее поведение в матче с ЦСКА
Вчера, 21:58
16
«Зенит» увел вратаря из-под носа «Спартака»
Вчера, 21:50
8
«Зенит» завуалированно назвал ЦСКА командой гондонов
Вчера, 21:20
25
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3)
Вчера, 20:59
12
Круговой написал, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
Вчера, 20:48
8
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
Вчера, 20:38
1
Тренер ЦСКА ответил, будет ли усиление
Вчера, 20:07
Заявление Сафонова после поражения «ПСЖ» от «Монако»
Вчера, 19:48
4
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»
Вчера, 19:28
18
Только две команды РПЛ идут без поражений
Вчера, 19:23
1
Семак прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 19:20
42
Круговой: «Побеждать на «Газпром Арене» вдвойне приятно»
Вчера, 19:15
10
Ривалдо высказался о возможной победе России на чемпионате мира
Вчера, 18:55
РПЛ. ЦСКА вырвал гостевую победу над «Зенитом» на 98-й минуте (2:1), у Облякова дубль
Вчера, 18:37
191
Обзор матча «Зенит» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 18:37
Мнение Лапочкина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
Вчера, 18:11
10
Реакция Рабинера на сенсационную потерю очков «Краснодаром»
Вчера, 17:57
1
Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Крыльями Советов»
Вчера, 17:46
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+