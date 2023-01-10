Шалимов: «Решение CAS ожидаемое. Нас будут долбить до последнего, лучше перейти в Азию»

Экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал решение CAS окончательно отклонить апелляции РФС и российских клубов на отстранение от международных турниров.

«Ожидаемое решение, к сожалению. Нас будут долбить до последнего. Но я не думаю, что теперь снова легионеры клубов РПЛ начнут приостанавливать контракты, их осталось не так много.

В «Зените» больше всех легионеров, получается. Но учитывая возможности «Зенита» — они спокойно смогут привезти новых футболистов. Массово никто не повалит из РПЛ.

Вообще, когда мы одержим победу, и выполним все задачи, то в спорте будет еще хуже. Если они сейчас себя так ведут, то когда они почувствуют свое поражение, то нам вообще ничего не светит в Европе. Наша победа — их поражение.

Они просто так от нас не отстанут. Поэтому лучше перейти в Азию, зачем тянуть», — сказал Шалимов.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию