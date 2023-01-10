CAS окончательно отклонил апелляцию РФС на решение ФИФА об отстранении России от ЧМ-2022

Спортивный арбитражный суд (CAS) окончательно отклонил апелляции РФС на решение ФИФА отстранить российские команды от международных соревнований.
«Обжалуемое РФС решение было разумным, соразмерным и, возможно, необходимым для обеспечения безопасного, спокойного и упорядоченного международного проведения футбольных мероприятий.
Большинство членов комиссии считает, что решение не нарушало ни Устав УЕФА, ни положения швейцарского законодательства, и не было ненадлежащим использованием полномочий УЕФА, а также подпадает под усмотрение, которым обладает УЕФА при принятии решений, способствующих достижению его уставных целей», – говорится в мотивировочной части решения CAS.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.
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Источник: сайт CAS