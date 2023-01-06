Депутат Госдумы РФ, экс-член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков поделился мнением о ситуации с совместной фотографией главного тренера сборной России Валерия Карпина и игроков эстонской национальной команды.

«Теперь чувства эстонцев можно задеть обычным ужином с другими эстонцами, если они окажутся вдруг еще и русскими.

Так предписывает официальная позиция коллективного Запада, когда за любой контакт с русскими нужно оправдываться, как будто ты виновен во всех смертных грехах.

Бывшая страна социалистического лагеря Эстония давно выбрала себе теневое руководство американо-британских мистеров, лордов и сэров. Их рекомендации обладают наивысшей ценностью для эстонского правительства и обсуждению в народе не подлежат.

Граждане запуганы репрессиями. Вот такая вот демократия во всей красе, выраженная во власти американского народа, как доходчиво и давно разъяснил Рузвельт Сталину», – сказал Терюшков.

Карпин родился в эстонском городе Нарва.

Он работает в сборной России с лета 2021 года.

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