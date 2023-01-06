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  • Терюшков отреагировал на скандал из-за фото эстонских футболистов с Карпиным

Терюшков отреагировал на скандал из-за фото эстонских футболистов с Карпиным

6 января 2023, 15:38
6

Депутат Госдумы РФ, экс-член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков поделился мнением о ситуации с совместной фотографией главного тренера сборной России Валерия Карпина и игроков эстонской национальной команды.

«Теперь чувства эстонцев можно задеть обычным ужином с другими эстонцами, если они окажутся вдруг еще и русскими.

Так предписывает официальная позиция коллективного Запада, когда за любой контакт с русскими нужно оправдываться, как будто ты виновен во всех смертных грехах.

Бывшая страна социалистического лагеря Эстония давно выбрала себе теневое руководство американо-британских мистеров, лордов и сэров. Их рекомендации обладают наивысшей ценностью для эстонского правительства и обсуждению в народе не подлежат.

Граждане запуганы репрессиями. Вот такая вот демократия во всей красе, выраженная во власти американского народа, как доходчиво и давно разъяснил Рузвельт Сталину», – сказал Терюшков.

  • Карпин родился в эстонском городе Нарва.
  • Он работает в сборной России с лета 2021 года.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия Эстония Карпин Валерий Терюшков Роман
Комментарии (6)
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crf575757
1673009512
Да не обращайте внимания на этих жалких эстонских мосек, лающих с американской подстилки.Наша великая страна может проглотить этих чухонцев за пару часов!
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сутулая собака и лисы
1673019811
я, конечно, сочувствую адекватным эстонцам. вот только у нас своих "лордов" хватает в кремле, которые мне говорили: - конституцию не изменим. - пенсионный не поднимем. - мобилизации не будет. не говоря уже о том, что я каждый день вижу как чиновники и федеральные каналы поносят тех, кто испугался и уехал. а тем, кто публично осудил войну всё активнее лепят штрафы и сроки. даааа, бедные эстонцы, извиниться заставили. идите *****, терешковы разные. сами заварили, сами и ******** умирать за свои интересы. превратили локальный конфликт на два региона в полномаштабную ******. нет, *****, смотрите на эстонцев, как же им плохо
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