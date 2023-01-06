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    Терюшков отреагировал на скандал из-за фото эстонских футболистов с Карпиным

    Депутат Госдумы РФ, экс-член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков поделился мнением о ситуации с совместной фотографией главного тренера сборной России Валерия Карпина и игроков эстонской национальной команды.

    «Теперь чувства эстонцев можно задеть обычным ужином с другими эстонцами, если они окажутся вдруг еще и русскими.

    Так предписывает официальная позиция коллективного Запада, когда за любой контакт с русскими нужно оправдываться, как будто ты виновен во всех смертных грехах.

    Бывшая страна социалистического лагеря Эстония давно выбрала себе теневое руководство американо-британских мистеров, лордов и сэров. Их рекомендации обладают наивысшей ценностью для эстонского правительства и обсуждению в народе не подлежат.

    Граждане запуганы репрессиями. Вот такая вот демократия во всей красе, выраженная во власти американского народа, как доходчиво и давно разъяснил Рузвельт Сталину», – сказал Терюшков.

    • Карпин родился в эстонском городе Нарва.
    • Он работает в сборной России с лета 2021 года.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1083

      сутулая собака и лисы 29 минут назад

      я, конечно, сочувствую адекватным эстонцам.

      вот только у нас своих "лордов" хватает в кремле, которые мне говорили:
      - конституцию не изменим.
      - пенсионный не поднимем.
      - мобилизации не будет.

      не говоря уже о том, что я каждый день вижу как чиновники и федеральные каналы поносят тех, кто испугался и уехал.
      а тем, кто публично осудил войну всё активнее лепят штрафы и сроки.

      даааа, бедные эстонцы, извиниться заставили.
      идите *****, терешковы разные.

      сами заварили, сами и ******** умирать за свои интересы.
      превратили локальный конфликт на два региона в полномаштабную ******.

      нет, *****, смотрите на эстонцев, как же им плохо

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      Рейтинг: +215

      crf575757 3 часа назад

      Да не обращайте внимания на этих жалких эстонских мосек, лающих с американской подстилки.Наша великая страна может проглотить этих чухонцев за пару часов!

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