я, конечно, сочувствую адекватным эстонцам.
вот только у нас своих "лордов" хватает в кремле, которые мне говорили:
- конституцию не изменим.
- пенсионный не поднимем.
- мобилизации не будет.
не говоря уже о том, что я каждый день вижу как чиновники и федеральные каналы поносят тех, кто испугался и уехал.
а тем, кто публично осудил войну всё активнее лепят штрафы и сроки.
даааа, бедные эстонцы, извиниться заставили.
идите *****, терешковы разные.
сами заварили, сами и ******** умирать за свои интересы.
превратили локальный конфликт на два региона в полномаштабную ******.
нет, *****, смотрите на эстонцев, как же им плохо
Депутат Госдумы РФ, экс-член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков поделился мнением о ситуации с совместной фотографией главного тренера сборной России Валерия Карпина и игроков эстонской национальной команды.
«Теперь чувства эстонцев можно задеть обычным ужином с другими эстонцами, если они окажутся вдруг еще и русскими.
Так предписывает официальная позиция коллективного Запада, когда за любой контакт с русскими нужно оправдываться, как будто ты виновен во всех смертных грехах.
Бывшая страна социалистического лагеря Эстония давно выбрала себе теневое руководство американо-британских мистеров, лордов и сэров. Их рекомендации обладают наивысшей ценностью для эстонского правительства и обсуждению в народе не подлежат.
Граждане запуганы репрессиями. Вот такая вот демократия во всей красе, выраженная во власти американского народа, как доходчиво и давно разъяснил Рузвельт Сталину», – сказал Терюшков.
- Карпин родился в эстонском городе Нарва.
- Он работает в сборной России с лета 2021 года.
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