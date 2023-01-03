Игроков сборной Эстонии раскритиковали за фото с Карпиным

Эстонские болельщики раскритиковали футболистов национальной команды за фото с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

31 декабря в соцсетях появилась фотография со встречи Карпина с капитаном сборной Эстонии Константином Васильевым, полузащитником Сергеем Зеневым и другими игроками.

«Такое поведение нельзя одобрять. Несмотря на то, что данная встреча была частной и не была ими организована, как граждане Эстонии и представители национальной сборной они несут моральную обязанность отстаивать те же ценности, за которые выступает как эстонское государство, так и большая часть Европы.

Отношения с высокопоставленными российскими футбольными должностными лицами сегодня неприемлемы», – цитирует объединение болельщиков MTU Jalgpallihaigla издание Postimees.

Президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак призвал не критиковать игроков за фото с Карпиным.

«На человеческом уровне, помимо сострадания и помощи страждущим, мы обязаны думать о том, чтобы не потерять важные права человека, в том числе право знать людей, которые думают иначе, и право встречаться с ними.

Сохранение общения, дружбы и любви между людьми, несмотря на обстоятельства, является неизбежным условием возвращения мира к нормальной жизни», – заявил Похлак.

Фото: соцсети Андрея Степанова.

Карпин родился в эстонском городе Нарва.

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