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Игроков сборной Эстонии раскритиковали за фото с Карпиным

3 января 2023, 13:22
8

Эстонские болельщики раскритиковали футболистов национальной команды за фото с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

31 декабря в соцсетях появилась фотография со встречи Карпина с капитаном сборной Эстонии Константином Васильевым, полузащитником Сергеем Зеневым и другими игроками.

«Такое поведение нельзя одобрять. Несмотря на то, что данная встреча была частной и не была ими организована, как граждане Эстонии и представители национальной сборной они несут моральную обязанность отстаивать те же ценности, за которые выступает как эстонское государство, так и большая часть Европы.

Отношения с высокопоставленными российскими футбольными должностными лицами сегодня неприемлемы», – цитирует объединение болельщиков MTU Jalgpallihaigla издание Postimees.

Президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак призвал не критиковать игроков за фото с Карпиным.

«На человеческом уровне, помимо сострадания и помощи страждущим, мы обязаны думать о том, чтобы не потерять важные права человека, в том числе право знать людей, которые думают иначе, и право встречаться с ними.

Сохранение общения, дружбы и любви между людьми, несмотря на обстоятельства, является неизбежным условием возвращения мира к нормальной жизни», – заявил Похлак.

Фото: соцсети Андрея Степанова.

  • Карпин родился в эстонском городе Нарва.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
Комментарии (8)
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MaxRnD
1672749931
У местных каннибалов происходит разрыв шаблона: с одной стороны - гл.тренер сборной России, а с другой - он же и гражданин Эстонии. Зрада. Чо делать-то ? Жрать или не жрать ?
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DOCTOR PENALTY
1672750401
Это не эстонские болельщики раскритиковали футболистов сборной за фото с Карпиным, а нацистские шестёрки. Болельщикам это фото просто интересно.
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Вомбат
1672757592
Интересно почему этот Похлак так уверен, что тренер Карпин думает иначе, чем игроки Зеленев, Васильев прочие футболисты с этой фотографии? Откуда он вообще может знать, как думает Карпин? По-моему, Карпин никогда ничего публично не говорил ни про Эстонию, ни про СВО. Может быть Похлак телепат?
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