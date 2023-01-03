Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Игроков сборной Эстонии раскритиковали за фото с Карпиным

    Эстонские болельщики раскритиковали футболистов национальной команды за фото с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

    31 декабря в соцсетях появилась фотография со встречи Карпина с капитаном сборной Эстонии Константином Васильевым, полузащитником Сергеем Зеневым и другими игроками.

    «Такое поведение нельзя одобрять. Несмотря на то, что данная встреча была частной и не была ими организована, как граждане Эстонии и представители национальной сборной они несут моральную обязанность отстаивать те же ценности, за которые выступает как эстонское государство, так и большая часть Европы.

    Отношения с высокопоставленными российскими футбольными должностными лицами сегодня неприемлемы», – цитирует объединение болельщиков MTU Jalgpallihaigla издание Postimees.

    Президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак призвал не критиковать игроков за фото с Карпиным.

    «На человеческом уровне, помимо сострадания и помощи страждущим, мы обязаны думать о том, чтобы не потерять важные права человека, в том числе право знать людей, которые думают иначе, и право встречаться с ними.

    Сохранение общения, дружбы и любви между людьми, несмотря на обстоятельства, является неизбежным условием возвращения мира к нормальной жизни», – заявил Похлак.

    Фото: соцсети Андрея Степанова.

    • Карпин родился в эстонском городе Нарва.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Червиченко прокомментировал скандал из-за фото эстонских футболистов с Карпиным
    Титов высказался о перспективах Дзюбы вернуться в сборную России 6
    Карпин выложил новогоднее фото с женой 4
    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:22
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +52940

      MaxRnD 7 минут назад

      У местных каннибалов происходит разрыв шаблона: с одной стороны - гл.тренер сборной России, а с другой - он же и гражданин Эстонии. Зрада. Чо делать-то ? Жрать или не жрать ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18585

      Cleaner 2 часа назад

      Карпин для БЫДЛО-эстонцев - гражданин Эстонии второго сорта. Это все, что нужно знать про Эстонию.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11