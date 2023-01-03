Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Червиченко прокомментировал скандал из-за фото эстонских футболистов с Карпиным

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о ситуации с совместной фотографией главного тренера сборной России Валерия Карпина и игроков эстонской национальной команды.

    – Это маленькое звено в большой цепи русофобской истерии, которая сейчас происходит в Прибалтике. Ничего нового в этом нет в принципе.

    Прибалтика и Польша – запевалы в этой русофобской истерии. Любой повод используют, чтобы погромче проорать.

    Это всe напоминает произведение про моську и слона. Обращать внимание на это не стоит, пропускать такое надо – и всe.

    – Там был и комментарий от президента клуба, логичный и выдержанный: «Мы уважаем право игроков выбирать друзей».

    – Безусловно, везде есть нормальные люди и есть идиоты. Здесь речь не про эстонцев, а про вектор направленности государства.

    • Карпин родился в эстонском городе Нарва.
    • Он работает в сборной России с лета 2021 года.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Игроков сборной Эстонии раскритиковали за фото с Карпиным 1
    Титов высказался о перспективах Дзюбы вернуться в сборную России 6
    Карпин выложил новогоднее фото с женой 4
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:32
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11