Червиченко прокомментировал скандал из-за фото эстонских футболистов с Карпиным

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о ситуации с совместной фотографией главного тренера сборной России Валерия Карпина и игроков эстонской национальной команды.

– Это маленькое звено в большой цепи русофобской истерии, которая сейчас происходит в Прибалтике. Ничего нового в этом нет в принципе.

Прибалтика и Польша – запевалы в этой русофобской истерии. Любой повод используют, чтобы погромче проорать.

Это всe напоминает произведение про моську и слона. Обращать внимание на это не стоит, пропускать такое надо – и всe.

– Там был и комментарий от президента клуба, логичный и выдержанный: «Мы уважаем право игроков выбирать друзей».

– Безусловно, везде есть нормальные люди и есть идиоты. Здесь речь не про эстонцев, а про вектор направленности государства.

Карпин родился в эстонском городе Нарва.

Он работает в сборной России с лета 2021 года.

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