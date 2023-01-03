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  • Червиченко прокомментировал скандал из-за фото эстонских футболистов с Карпиным

Червиченко прокомментировал скандал из-за фото эстонских футболистов с Карпиным

3 января 2023, 15:32
5

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о ситуации с совместной фотографией главного тренера сборной России Валерия Карпина и игроков эстонской национальной команды.

– Это маленькое звено в большой цепи русофобской истерии, которая сейчас происходит в Прибалтике. Ничего нового в этом нет в принципе.

Прибалтика и Польша – запевалы в этой русофобской истерии. Любой повод используют, чтобы погромче проорать.

Это всe напоминает произведение про моську и слона. Обращать внимание на это не стоит, пропускать такое надо – и всe.

– Там был и комментарий от президента клуба, логичный и выдержанный: «Мы уважаем право игроков выбирать друзей».

– Безусловно, везде есть нормальные люди и есть идиоты. Здесь речь не про эстонцев, а про вектор направленности государства.

  • Карпин родился в эстонском городе Нарва.
  • Он работает в сборной России с лета 2021 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Эстония Карпин Валерий Червиченко Андрей
Комментарии (5)
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Красногвардейчик
1672751918
Хорошо сказано
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dragoon000320
1672757926
что тут скажешь, типичный быдлан из мухосранска...
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Чехов на Садовой
1672759762
Вот уж Карпин и навозную кучу разворошил. Национально озабоченные прибалты будут в слюнях захлёбываться! Строили, строили железный занавес, изолировали мордер и на тебе, такой конфуз. Ещё и в стране ''404'' рагули начнут помёт на вентилятор накидывать. Берём бокал (лучше больше) холодненького, орешки (или тарашку) - смотрим, читаем получаем удовольствие.
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Дед otmoros
1672760498
Жги писатель! Пойду к холодильнику за газировкой! Только я его с мясными чипсяхами уважаю. Жду коментов укроботов.
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