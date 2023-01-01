Абаскаль поздравил фанатов с Новым годом и выложил фото с возлюбленной

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оставил в твиттере пост-поздравление с Новым годом.
«Подошел к концу год, полный эмоций и невероятных впечатлений, оставивших множество неизгладимых воспоминаний.
Всех с Новым годом», – написал испанец.
Абаскаль приложил фото со своей возлюбленной, намекающее, что у них скоро родится ребенок.
- Испанец принял «Спартак» летом.
- Команда идет в РПЛ 2-й.
- Отставание от «Зенита» – 6 очков.
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Источник: твиттер Гильермо Абаскаля