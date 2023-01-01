Абаскаль поздравил фанатов с Новым годом и выложил фото с возлюбленной

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оставил в твиттере пост-поздравление с Новым годом.

«Подошел к концу год, полный эмоций и невероятных впечатлений, оставивших множество неизгладимых воспоминаний.

Всех с Новым годом», – написал испанец.

Абаскаль приложил фото со своей возлюбленной, намекающее, что у них скоро родится ребенок.

Испанец принял «Спартак» летом.

Команда идет в РПЛ 2-й.

Отставание от «Зенита» – 6 очков.

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