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  • Абаскаль поздравил фанатов с Новым годом и выложил фото с возлюбленной

Абаскаль поздравил фанатов с Новым годом и выложил фото с возлюбленной

1 января 2023, 17:39
3

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оставил в твиттере пост-поздравление с Новым годом.

«Подошел к концу год, полный эмоций и невероятных впечатлений, оставивших множество неизгладимых воспоминаний.

Всех с Новым годом», – написал испанец.

Абаскаль приложил фото со своей возлюбленной, намекающее, что у них скоро родится ребенок.

  • Испанец принял «Спартак» летом.
  • Команда идет в РПЛ 2-й.
  • Отставание от «Зенита» – 6 очков.

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Источник: твиттер Гильермо Абаскаля
Россия. Премьер-лига Испания. Кубок Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (3)
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zigbert
1672593942
Пусть все у тебя Гильермо сложится удачно в Спартаке и на жизненном пути!
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ySS
1672594930
Всех с новым годом!
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alefreddy
1672659896
всех болельщиков и тренера с командой с Новым Годом
Ответить
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