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    Абаскаль поздравил фанатов с Новым годом и выложил фото с возлюбленной

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оставил в твиттере пост-поздравление с Новым годом.

    «Подошел к концу год, полный эмоций и невероятных впечатлений, оставивших множество неизгладимых воспоминаний.

    Всех с Новым годом», – написал испанец.

    Абаскаль приложил фото со своей возлюбленной, намекающее, что у них скоро родится ребенок.

    • Испанец принял «Спартак» летом.
    • Команда идет в РПЛ 2-й.
    • Отставание от «Зенита» – 6 очков.

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    Источник: твиттер Гильермо Абаскаля

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    Сегодня, 17:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +464

      rac531 48 минут назад

      Всех спартаковцев и болельщиков с Новым Годом!
      Здоровья и красивого боления!)

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