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    Осинькин рассказал, кем «Крылья Советов» заменят Пиняева и Глушенкова

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, кем клуб планирует заменить нападающих Сергея Пиняева и Максима Глушенкова, которые перешли в «Локомотив».

    «Понятно, что по позиции Владимир Сычевой — замена Глушенкову. Мы рассматриваем еще много вариантов для усиления, в том числе и для замены Пиняеву.

    Мы не собираемся становиться слабее. Уход этих футболистов дает возможность прогрессировать другим нашим ребятам. Те, кто заменял Пиняева и Глушенкова, играли чуть меньше, но уже показывали прогресс», — сказал Осинькин.

    • Пиняев и Глушенков подписали контракты с «Локо» на 4 года.
    • Сообщалось, что «Локомотив» заплатит за двух игроков суммарно 700 миллионов рублей
    • Пиняев забил 3 гола и сделал 1 ассист в этом сезоне РПЛ.
    • На счету Глушенкова 5 голов и 4 ассиста.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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