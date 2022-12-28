Осинькин рассказал, кем «Крылья Советов» заменят Пиняева и Глушенкова

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, кем клуб планирует заменить нападающих Сергея Пиняева и Максима Глушенкова, которые перешли в «Локомотив».
«Понятно, что по позиции Владимир Сычевой — замена Глушенкову. Мы рассматриваем еще много вариантов для усиления, в том числе и для замены Пиняеву.
Мы не собираемся становиться слабее. Уход этих футболистов дает возможность прогрессировать другим нашим ребятам. Те, кто заменял Пиняева и Глушенкова, играли чуть меньше, но уже показывали прогресс», — сказал Осинькин.
- Пиняев и Глушенков подписали контракты с «Локо» на 4 года.
- Сообщалось, что «Локомотив» заплатит за двух игроков суммарно 700 миллионов рублей
- Пиняев забил 3 гола и сделал 1 ассист в этом сезоне РПЛ.
- На счету Глушенкова 5 голов и 4 ассиста.
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Источник: «Спорт-Экспресс»