Быстров оценил переход Пиняева в «Локомотив»

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров высказался о трансфере нападающего Сергея Пиняева из «Крыльев Советов» в «Локомотив».
«Все зависит от того, какие у «Локомотива» на него планы. Это зависит от руководства. Либо они хотят строить хорошую команду, либо опять непонятно что.
Для самого Сергея этот переход, конечно, плюс. «Локомотив» – команда с историей, которая борется за высокие места», – заявил Быстров.
- Пиняев выступал за «Крылья» с июля 2021 года.
- За 1,5 сезона он забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 45 матчах.
- Сообщалось, что 18-летний вингер заключил с «Локо» контракт на 3,5 года.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.