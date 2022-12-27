Быстров оценил переход Пиняева в «Локомотив»

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров высказался о трансфере нападающего Сергея Пиняева из «Крыльев Советов» в «Локомотив».

«Все зависит от того, какие у «Локомотива» на него планы. Это зависит от руководства. Либо они хотят строить хорошую команду, либо опять непонятно что.

Для самого Сергея этот переход, конечно, плюс. «Локомотив» – команда с историей, которая борется за высокие места», – заявил Быстров.

Пиняев выступал за «Крылья» с июля 2021 года.

За 1,5 сезона он забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 45 матчах.

Сообщалось, что 18-летний вингер заключил с «Локо» контракт на 3,5 года.

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