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    Быстров оценил переход Пиняева в «Локомотив»

    Экс-футболист сборной России Владимир Быстров высказался о трансфере нападающего Сергея Пиняева из «Крыльев Советов» в «Локомотив».

    «Все зависит от того, какие у «Локомотива» на него планы. Это зависит от руководства. Либо они хотят строить хорошую команду, либо опять непонятно что.

    Для самого Сергея этот переход, конечно, плюс. «Локомотив» – команда с историей, которая борется за высокие места», – заявил Быстров.

    • Пиняев выступал за «Крылья» с июля 2021 года.
    • За 1,5 сезона он забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 45 матчах.
    • Сообщалось, что 18-летний вингер заключил с «Локо» контракт на 3,5 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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