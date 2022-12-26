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    Пиняев и Глушенков подписали контракты с «Локомотивом» на 3,5 года (Иван Карпов)

    Футболисты «Крыльев Советов» Сергей Пиняев и Максим Глушенков переходят в «Локомотив».

    «Пиняев и Глушенков подписали контракты с «Локомотивом» на 3,5 года каждый.

    «Локо» нужно соблюсти формальности и дождаться сегодняшнего совета директоров «Крыльев Советов», где двойной трансфер утвердят официально. Но по факту подписи поставлены», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

    • Сообщалось, что «Локомотив» заплатит за двух игроков суммарно 700 миллионов рублей
    • Пиняев забил 3 гола и сделал 1 ассист в этом сезоне РПЛ.
    • На счету Глушенкова 5 голов и 4 ассиста.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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