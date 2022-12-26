Пиняев и Глушенков подписали контракты с «Локомотивом» на 3,5 года (Иван Карпов)

Футболисты «Крыльев Советов» Сергей Пиняев и Максим Глушенков переходят в «Локомотив».

«Пиняев и Глушенков подписали контракты с «Локомотивом» на 3,5 года каждый.

«Локо» нужно соблюсти формальности и дождаться сегодняшнего совета директоров «Крыльев Советов», где двойной трансфер утвердят официально. Но по факту подписи поставлены», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

Сообщалось, что «Локомотив» заплатит за двух игроков суммарно 700 миллионов рублей

Пиняев забил 3 гола и сделал 1 ассист в этом сезоне РПЛ.

На счету Глушенкова 5 голов и 4 ассиста.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно