«Хочу сыграть на чемпионате мира». Самошников – о возможном переходе РФС в Азию

Защитник «Рубина» Илья Самошников ответил на вопросы о сборной России.
– Как смотрите свое положение в сборной – с кем-то контактируете?
– Ни с кем не контактировал с того момента, как мы вылетели в ФНЛ.
– Ваше мнение о дискуссии вокруг перехода в АФК – что делать?
– Как будет, так будет. Если говорить об участии в больших турнирах, хотелось бы сыграть на чемпионате мира.
Но говорить больше не могу – переход в другую конфедерацию все же больше дело футбольных чиновников, которые имеют максимум информации.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
- 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
- Решение о возможном переходе РФС в АФК обещали принять сегодня, но голосование перенесли.
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Источник: «РБ Спорт»