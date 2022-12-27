РФС перенес голосование по выходу из УЕФА и переходу в Азию

РФС объявил о переносе голосования исполкома по выходу из УЕФА и переходу в Азиатскую конфедерацию футбола.
«РФС принял решение перенести голосование исполнительного комитета по вопросу о выходе из УЕФА и переходу в АФК.
Перенос связан с необходимостью проведения дополнительных консультаций, связанных с потенциальным переходом России в АФК. Планируется, что голосование пройдет до 31 декабря 2022 года», – сообщили в РФС.
- Существует три варианта событий по возможному переходу РФС из УЕФА в Азию.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
- 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова