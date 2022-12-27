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    РФС перенес голосование по выходу из УЕФА и переходу в Азию

    РФС объявил о переносе голосования исполкома по выходу из УЕФА и переходу в Азиатскую конфедерацию футбола.

    «РФС принял решение перенести голосование исполнительного комитета по вопросу о выходе из УЕФА и переходу в АФК.

    Перенос связан с необходимостью проведения дополнительных консультаций, связанных с потенциальным переходом России в АФК. Планируется, что голосование пройдет до 31 декабря 2022 года», – сообщили в РФС.

    • Существует три варианта событий по возможному переходу РФС из УЕФА в Азию.
    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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