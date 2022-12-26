Шалимов: «Решение о переходе России в Азию – правильное. Плевать на Европу»

Экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов считает, что РФС должен перейти из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Плевать на Европу, с таким ее к нам отношением. Если это невозможно поменять футбольной составляющей, надо играть там, где нас рады видеть, где готовы играть.

Перелеты тяжелые? Да, нелегкие. Но, во-первых, перелеты сейчас очень комфортные, во-вторых, лучше летать и играть официальные матчи, чем сидеть и ждать милости от УЕФА.

А во-вторых, разговор о том, что там слабые международные турниры для клубов — имеет смысл, если мы туда заходим и побеждаем уверенно. Выиграйте этот турнир сначала, а потом мы послушаем, какой слабый уровень.

Если посмотреть на ситуацию поспокойнее, то мы ничем не лучше азиатских команд — я имею ввиду лидеров, на которых и надо ориентироваться.

Но если мы не можем обыграть Таджикистан и с трудом обыгрываем Киргизию, почему считаем, что легко пройдем Непал и Макао?

На мой взгляд, решение по переходу в Азию — правильное. Нет ясности с возвращением в Европу, и перспективы возвращения в принципе отрицательные и есть шанс на проведение официальных матчей», — сказал Шалимов.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно