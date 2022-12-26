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    Шалимов: «Решение о переходе России в Азию – правильное. Плевать на Европу»

    Экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов считает, что РФС должен перейти из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

    «Плевать на Европу, с таким ее к нам отношением. Если это невозможно поменять футбольной составляющей, надо играть там, где нас рады видеть, где готовы играть.

    Перелеты тяжелые? Да, нелегкие. Но, во-первых, перелеты сейчас очень комфортные, во-вторых, лучше летать и играть официальные матчи, чем сидеть и ждать милости от УЕФА.

    А во-вторых, разговор о том, что там слабые международные турниры для клубов — имеет смысл, если мы туда заходим и побеждаем уверенно. Выиграйте этот турнир сначала, а потом мы послушаем, какой слабый уровень.

    Если посмотреть на ситуацию поспокойнее, то мы ничем не лучше азиатских команд — я имею ввиду лидеров, на которых и надо ориентироваться.

    Но если мы не можем обыграть Таджикистан и с трудом обыгрываем Киргизию, почему считаем, что легко пройдем Непал и Макао?

    На мой взгляд, решение по переходу в Азию — правильное. Нет ясности с возвращением в Европу, и перспективы возвращения в принципе отрицательные и есть шанс на проведение официальных матчей», — сказал Шалимов.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
    • Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +759

      Suvorov51 1 час назад

      Нет и снова нет подождать и я уверен все наладится, да отношения не те, но нам по плечу какие там отношения, надо ждать и играть в гейропе

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      Рейтинг: +759

      Suvorov51 1 час назад

      Вот умница, а чего сам то полез в гейропу, махнул бы в ЮКОРЕЮ

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      Рейтинг: +803

      Алекс636363 1 час назад

      надо перейти временно. чтобы играть и участвовать. а потом вернуться в европу, потому что без еврокубков - это уже недофутбол.

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      Рейтинг: +581

      Sergh4 1 час назад

      Всё правильно

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      Рейтинг: +1775

      jek718875 2 часа назад

      Шалимка разговорился...

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      Рейтинг: +11361

      alex1951 > jek718875 1 час назад

      Шалимка разговорился ,но....не опохмелился....Чё он гонит?
      С этими справимся ,с этими не справимся......Пусть закусывает,иногда....
      Кому Россия там нужна ? Россия - это Европа! Власть поменяйте и будет вам щастье.....Какая нах Азия? Совсем крыша поехала?

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      Рейтинг: +1775

      jek718875 > alex1951 1 час назад

      Проблема, что Шалимка хорошо опохмелился,а закуски не было,вот он и наговорил что попало,он обещал сдать Мостового в психушку,а тот до сих пор по улицам ходит

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