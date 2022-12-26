Шалимов: «ФИФА допустит Россию до отбора ЧМ-2026, но играть с нами никто не будет. Найдется команда-вонючка, как Польша»

Экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Первое, с чего бы начал – прогноз на то, сколько ждать, если мы хотим дождаться возвращения в УЕФА. Мимо Евро пролетели, что будет с ЧМ-2026? Представим, что ситуация не слишком поменяется. И при очень оптимистичном прогнозе ФИФА допустит сборную до отбора, но находится команда-вонючка, как Польша, что приведет к цепной реакции.

То есть нас формально вернут, но понимая, что играть с Россией никто не будет. Очевидно, что игроки начинают говорить по указке федерации, а на ту давят власти страны.

Варианты какие у УЕФА? Дисквалифицировать поляков или других отказавшихся играть, или отстранить Россию? Очевидно, что они идут по второму пути.

Нет даже обещаний на словах – ни от наших руководителей, ни от руководителей УЕФА, что Россию вернут через 2-4-6-8 лет. Ждать можно с гарантией возвращения. Я за то, чтобы играть в УЕФА, но должно быть понимание, когда вернут – на словах ли обещание, или документальное. Но этого нет. Есть другое понимание – что конфронтация с Европой надолго. То есть ситуация с разбаном в УЕФА беспросветна.

Сидим, ждем. Там нас не ждут, отношение не поменяется. Необходимо, чтобы не только УЕФА и ФИФА стали другими, но, возможно, чтобы и правительства стран стали другими – нас будут долбить до последнего. Один пропущенный отбор – много, два-три в перспективе – катастрофа.

Поэтому рассмотрение вопроса по переходу в Азию логично», – сказал Шалимов.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

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