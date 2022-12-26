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    Шалимов: «ФИФА допустит Россию до отбора ЧМ-2026, но играть с нами никто не будет. Найдется команда-вонючка, как Польша»

    Экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

    «Первое, с чего бы начал – прогноз на то, сколько ждать, если мы хотим дождаться возвращения в УЕФА. Мимо Евро пролетели, что будет с ЧМ-2026? Представим, что ситуация не слишком поменяется. И при очень оптимистичном прогнозе ФИФА допустит сборную до отбора, но находится команда-вонючка, как Польша, что приведет к цепной реакции.

    То есть нас формально вернут, но понимая, что играть с Россией никто не будет. Очевидно, что игроки начинают говорить по указке федерации, а на ту давят власти страны.

    Варианты какие у УЕФА? Дисквалифицировать поляков или других отказавшихся играть, или отстранить Россию? Очевидно, что они идут по второму пути.

    Нет даже обещаний на словах – ни от наших руководителей, ни от руководителей УЕФА, что Россию вернут через 2-4-6-8 лет. Ждать можно с гарантией возвращения. Я за то, чтобы играть в УЕФА, но должно быть понимание, когда вернут – на словах ли обещание, или документальное. Но этого нет. Есть другое понимание – что конфронтация с Европой надолго. То есть ситуация с разбаном в УЕФА беспросветна.

    Сидим, ждем. Там нас не ждут, отношение не поменяется. Необходимо, чтобы не только УЕФА и ФИФА стали другими, но, возможно, чтобы и правительства стран стали другими – нас будут долбить до последнего. Один пропущенный отбор – много, два-три в перспективе – катастрофа.

    Поэтому рассмотрение вопроса по переходу в Азию логично», – сказал Шалимов.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
    • Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20469

      derrik2000 5 минут назад

      "И при очень оптимистичном прогнозе ФИФА допустит сборную до отбора, но находится команда-вонючка, как Польша, что приведет к цепной реакции."

      Не, из голубятни под названием "УЕФА" нужно БЕЖАТЬ. По крайней мере, от НЫНЕШНЕЙ гейропы и, как следствие", УЕФА тоже нынешнего.
      Я о другом хочу порассуждать.
      Допустим. нас "вернули и посеяли в какую-то группу".
      Откажутся с нами играть???
      Да по хрен! Не выход на поле - поражение 0-3 и ТРИ очка в копилку сбродной России. Со сборной СССР на отборе на ЧМ-74 такое уже было (отказ играть с чилийцами после переворота 1973 года).
      Тогда "победили" чилийцы. И ВСЁ ПО ПРАВИЛАМ!

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      Рейтинг: +5964

      subbotaspartak 8 минут назад

      Пше пращем... тьфу

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