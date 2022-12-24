Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Капелло: «Понимаю отказ Дешама от Бензема»

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил решение главного тренера сборной Франции Дидье Дешама не использовать на чемпионате мира-2022 форварда Карима Бензема, несмотря на то что он восстановился после травмы к плей-офф.

    «Правильно ли сделал Дешам, что отказался от Карима Бензема? Как тренер я хорошо понимаю его отказ, потому что я сделал то же самое с Савичевичем перед финалом Лиги чемпионов 1993 года. Только утром перед матчем мне сказали, что он может играть, после того, как я подготовил тактику с Редучою. Из уважения я ничего не стал менять. Я чувствовал, что вeл себя правильно по отношению к команде.

    Но остаeтся вопрос: с Савичевичем и с Бензема у «Милана» и Франции можно было бы завоевать трофей? Может быть, да», – цитирует Капелло «Чемпионат» со ссылкой на Corriere della Sera.

    • Бензема отказался посетить финал ЧМ-2022 против Аргентины, несмотря на приглашение президента Франции Эмманюэля Макрона.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Судья финала ЧМ-2022 назвал самый сложный момент матча
    Судья Марциняк оценил свою работу на финале ЧМ-2022
    Ребров сравнил финал ЧМ-2022 с матчем «Спартак» – «Ливерпуль» в ЛЧ
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:12
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11