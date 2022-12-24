Капелло: «Понимаю отказ Дешама от Бензема»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил решение главного тренера сборной Франции Дидье Дешама не использовать на чемпионате мира-2022 форварда Карима Бензема, несмотря на то что он восстановился после травмы к плей-офф.

«Правильно ли сделал Дешам, что отказался от Карима Бензема? Как тренер я хорошо понимаю его отказ, потому что я сделал то же самое с Савичевичем перед финалом Лиги чемпионов 1993 года. Только утром перед матчем мне сказали, что он может играть, после того, как я подготовил тактику с Редучою. Из уважения я ничего не стал менять. Я чувствовал, что вeл себя правильно по отношению к команде.

Но остаeтся вопрос: с Савичевичем и с Бензема у «Милана» и Франции можно было бы завоевать трофей? Может быть, да», – цитирует Капелло «Чемпионат» со ссылкой на Corriere della Sera.

Бензема отказался посетить финал ЧМ-2022 против Аргентины, несмотря на приглашение президента Франции Эмманюэля Макрона.

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