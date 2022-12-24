Черчесов рассказал, что общего у матча Испании с Марокко на ЧМ-2022 и с Россией на ЧМ-2018

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов сравнил матчи сборной Испании с Россией и Марокко в 1/8 финала двух последних чемпионатов мира.

«На собрании с командой после чемпионата мира показывал своим игрокам фрагменты из матча Испания – Марокко, чтобы донести до них, чего в современном футболе нельзя делать.

Испанцы играли поперeк. У них не было игры вперeд. И мы, и Марокко не дали им разбежаться, а попыток обострять испанцы не демонстрировали.

Схожести в наших матчах есть – мы связали соперника, марокканцы тоже сыграли вторым номером. Так что параллели есть.

Другое дело, что они в полуфинал прошли, а мы по пенальти уступили», – рассказал Черчесов.

В обоих случаях испанцы проиграли в серии пенальти.

Россия на ЧМ-2018 вылетела от Хорватии на стадии 1/4 финала.

Марокко уступило тем же хорватам в матче за 3-е место на ЧМ-2022.

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