Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Журналистка назвала Крооса одним из разочарований ЧМ-2022. Немец не участвовал в турнире

    Журналистка Mundo Deportivo Кристина Куберо допустила грубую ошибку в эфире программы El Chiringuito de Jugones.

    Она назвала главными разочарованиями ЧМ-2022 футболистов «Реала» Винисиуса Жуниора и Тони Крооса.

    Однако немец закончил карьеру в сборной еще в 2021 году, поэтому участия в чемпионате мира не принимал.

    «Я знал, что кто-нибудь попробует обвинить меня», – написал Кроос в соцсетях.

    • Германия вылетела с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.
    • Немцев опередили Япония и Испания.
    • Сборная не пробилась в 1/8 финала чемпионата мира во 2-й раз подряд.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    https://www.championat.com/football/news-4938871-neigravshego-na-chm-2022-toni-kroosa-obvinili-v-provale-germanii-na-turnire.html?utm_source=copypaste

    Новости по теме
    Кроос: «Месси заслужил титул чемпиона мира. Хотя он никогда не играл за клубы, которые мне нравятся»
    Кроос заявил, что Месси заслужил выиграть ЧМ-2022
    Альварес повторил достижение Крооса и Шюррле
    Источник: Football Espana

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:54
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +811

      г.Онега 2 часа назад

      мать часть не выучила))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7640

      mihail200606 2 часа назад

      Да просто курица..че нибудь ляпнуть надо было ей

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11