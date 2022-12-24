Журналистка назвала Крооса одним из разочарований ЧМ-2022. Немец не участвовал в турнире

Журналистка Mundo Deportivo Кристина Куберо допустила грубую ошибку в эфире программы El Chiringuito de Jugones.
Она назвала главными разочарованиями ЧМ-2022 футболистов «Реала» Винисиуса Жуниора и Тони Крооса.
Однако немец закончил карьеру в сборной еще в 2021 году, поэтому участия в чемпионате мира не принимал.
«Я знал, что кто-нибудь попробует обвинить меня», – написал Кроос в соцсетях.
- Германия вылетела с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.
- Немцев опередили Япония и Испания.
- Сборная не пробилась в 1/8 финала чемпионата мира во 2-й раз подряд.
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https://www.championat.com/football/news-4938871-neigravshego-na-chm-2022-toni-kroosa-obvinili-v-provale-germanii-na-turnire.html?utm_source=copypaste
Источник: Football Espana