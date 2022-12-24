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    Черчесов прокомментировал победу сборной Аргентины на ЧМ-2022

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов считает заслуженным чемпионство сборной Аргентины.

    «Чемпионат мира смотрел без эмоций, а с профессиональной точки зрения. Наблюдал за тем, что мы можем как тренеры почерпнуть.

    Но и победитель был интересен, конечно. Кстати, после поражения Аргентины от Саудовской Аравии в первом туре я сказал: «Не надо удивляться, если аргентинцы выиграют ЧМ».

    Главное, как закончил, а не как начал. На такой дистанции не может быть всe гладко. Все матчи невозможно сыграть на одинаково топовом уровне.

    Ни одна из команд не выиграла все матчи в группе – это же не случайно. Аргентина – заслуженный чемпион», – сказал Черчесов.

    • Аргентинцы стали чемпионами мира впервые с 1986 года.
    • В финале они победили Францию в серии пенальти.

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    https://www.championat.com/football/news-4938671-cherchesov-posle-pervogo-tura-skazal-ne-nado-udivlyatsya-esli-argentina-vyigraet-chm.html?utm_source=copypaste

    https://www.championat.com/football/news-4938671-cherchesov-posle-pervogo-tura-skazal-ne-nado-udivlyatsya-esli-argentina-vyigraet-chm.html?utm_source=copypaste

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    Источник: «Чемпионат»

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