Пиняев рассказал, что пожелает себе на 2023 год

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал, что пожелает себе в новом году.

«Что пожелаю себе в новом году? Развиваться, прогрессировать, добиться больших высот. Забивать больше голов, делать больше голевых передач и помогать своей команде», — сказал Пиняев.

Сообщалось, что «Локомотив» выкупит Пиняева за 200 миллионов рублей.

18-летний Пиняев – воспитанник «Чертаново».

В этом сезоне вингер забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах за «Крылья».

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