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    Бышовец: «Уход Клаудиньо в «Палмейрас» за 15 миллионов станет большой потерей денег для «Зенита». Он стоит намного больше»

    Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Зенита» Клаудиньо в «Палмейрас».

    – Если Клаудиньо уйдет в «Палмейрас», то это будет не только потеря футболиста, но и денег. Бразилец стоит намного больше, чем 15 миллионов евро. Клаудиньо уже можно рассматривать, как игрока сборной Бразилии.

    – Думаете, Клаудиньо покинет «Зенит» в зимнее трансферное окно?

    – Многое будет зависеть от самого футболиста. Нужно находить какие-то компромиссы, если Клаудиньо захочет уехать в бразильский клуб.

    • Клаудиньо перешел в «Зенит» летом 2021 года за 12 миллионов евро.
    • В этом сезоне он забил 3 гола и забил 8 голов в 19 матчах.
    • Рыночная стоимость бразильца – 18 миллионов евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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