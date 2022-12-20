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  • «Палмейрас» хочет купить Клаудиньо. «Зенит» отпустит его за 15-17 миллионов (Goal)

«Палмейрас» хочет купить Клаудиньо. «Зенит» отпустит его за 15-17 миллионов (Goal)

20 декабря 2022, 09:14
10

«Палмейрас» хочет купить полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

По информации Goal, бразильский клуб хочет встретиться с агентом игрока и представителями «Зенита» на этой неделе, чтобы обсудить возможный трансфер.

«Палмейрас» заинтересован в покупке Клаудиньо и намерен осуществить ее до конца 20222 года. «Зенит» хочет 15-17 миллионов евро за 25-летнего игрока.

Сам Клаудиньо заинтересован в переходе в «Палмейрас» из-за невозможности выступать в еврокубках.

  • Клаудиньо перебрался в Россию летом 2021-го.
  • В этом сезоне он забил 3 гола и забил 8 голов в 19 матчах.
  • Рыночная стоимость бразильца – 18 миллионов евро.

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Источник: Goal
Россия. Премьер-лига Зенит Палмейрас Клаудиньо
Комментарии (10)
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neveldomha
1671518180
Смешной предлог перейти в Бразилию, чтобы играть в еврокубках))))))) Агенты там в своем уме? В любом случае случае уход Клаудиньо - это хороший стимул для Мостового. Может парень раскроется по настоящему будь он в постоянной основе.
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ААМ
1671518515
Пусть едет за приличные бабки. Мостовой его заменит пусть и не сразу.
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gunstilzit
1671518790
«Палмейрас» заинтересован в покупке Клаудиньо и намерен осуществить ее до конца 20222 года. Столько не живут)))
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mamba9090909
1671519663
Протухла уже эта утка. Какой раз уже её запускают? Клаудиньо уже устал опровергать эти слухи.
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rash1959
1671520678
"В этом сезоне он забил 3 гола и забил 8 голов в 19 матчах" - Алё, бомба, опохмелись. А ещё можно дописать: ... он забил на всё.
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ilichkadr
1671532291
" намерен осуществить ее до конца 20222 года"!? Искаженный перевод кривого переводчика. В источнике ясно написано: Há interesse mútuo em chegar a um acordo antes do início de 2023, что в переводе с испанского: мы хотели бы обсудить их с коллегами до начала 2023 года.
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Mariner
1671532517
Ну хз, хз. В этом сезоне он не прям хорош, но в прошлом году он ппц жёг! И я думаю даже 20 за него мало. Это отличный игрок, наверное лучший игрок РПЛ за прошлый сезон.
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raritet
1671539302
Хороший игрок, но что-то потух в последних играх. Нужно отдавать, потому как нет мотивации, играть не будет, только денежку сосать. Пусть уж лучше кто-то из россиян хоть немного побегает. Хотя конечно, таких в России не делают.
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Азбука
1671546315
Недавно зенитовские леги хором заявляли, что сначала собираются завоевать вторую звезду для Зенита. Но надолго дальше удержать легов, уровня Клаудиньо, будет сложно. Особенно при нынешней ситуации. Что ж, Зениту уже сейчас нужно думать о будущем, как правильно потратить вырученные деньги на новых лидеров.
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