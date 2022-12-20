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    «Палмейрас» хочет купить Клаудиньо. «Зенит» отпустит его за 15-17 миллионов (Goal)

    «Палмейрас» хочет купить полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

    По информации Goal, бразильский клуб хочет встретиться с агентом игрока и представителями «Зенита» на этой неделе, чтобы обсудить возможный трансфер.

    «Палмейрас» заинтересован в покупке Клаудиньо и намерен осуществить ее до конца 20222 года. «Зенит» хочет 15-17 миллионов евро за 25-летнего игрока.

    Сам Клаудиньо заинтересован в переходе в «Палмейрас» из-за невозможности выступать в еврокубках.

    • Клаудиньо перебрался в Россию летом 2021-го.
    • В этом сезоне он забил 3 гола и забил 8 голов в 19 матчах.
    • Рыночная стоимость бразильца – 18 миллионов евро.

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    Источник: Goal

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5956

      rash1959 46 минут назад

      "В этом сезоне он забил 3 гола и забил 8 голов в 19 матчах" - Алё, бомба, опохмелись. А ещё можно дописать: ... он забил на всё.

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      Рейтинг: +6815

      mamba9090909 1 час назад

      Протухла уже эта утка. Какой раз уже её запускают? Клаудиньо уже устал опровергать эти слухи.

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      Рейтинг: +628

      gunstilzit 1 час назад

      «Палмейрас» заинтересован в покупке Клаудиньо и намерен осуществить ее до конца 20222 года.

      Столько не живут)))

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      Рейтинг: +5053

      ААМ 1 час назад

      Пусть едет за приличные бабки. Мостовой его заменит пусть и не сразу.

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      Рейтинг: +4734

      neveldomha 1 час назад

      Смешной предлог перейти в Бразилию, чтобы играть в еврокубках))))))) Агенты там в своем уме?
      В любом случае случае уход Клаудиньо - это хороший стимул для Мостового. Может парень раскроется по настоящему будь он в постоянной основе.

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