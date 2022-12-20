«Палмейрас» хочет купить Клаудиньо. «Зенит» отпустит его за 15-17 миллионов (Goal)

«Палмейрас» хочет купить полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

По информации Goal, бразильский клуб хочет встретиться с агентом игрока и представителями «Зенита» на этой неделе, чтобы обсудить возможный трансфер.

«Палмейрас» заинтересован в покупке Клаудиньо и намерен осуществить ее до конца 20222 года. «Зенит» хочет 15-17 миллионов евро за 25-летнего игрока.

Сам Клаудиньо заинтересован в переходе в «Палмейрас» из-за невозможности выступать в еврокубках.

Клаудиньо перебрался в Россию летом 2021-го.

В этом сезоне он забил 3 гола и забил 8 голов в 19 матчах.

Рыночная стоимость бразильца – 18 миллионов евро.

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